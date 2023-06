EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

BAŞKAN TÖREN'İN GELENEKSEL CUMA BULUŞMALARI BU HAFTA DİKENCE MAHALLESİYLE DEVAM ETTİ Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, her hafta bir başka mahalleyi ziyaret ettiği geleneksel Cuma buluşmalarını bu hafta Dikence Mahallesiyle sürdürdü. Başkan Tören, Cuma namazının ardından Dikence Muhtarı Hüseyin Toksoy ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Ziyarette çalışmaları yerinde inceleyen vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen, Başkan Tören, yürütülen hizmetler ve şehre dair değerlendirmelerde de bulundu. "ŞEHRİMİZİN İMARI İNŞAASI VE İNSANIMIZIN İHYASI VAR OLUŞ SEBEBİMİZDİR"Bugüne kadar hizmet eden herkese teşekkür eden Başkan Tören, "Milletten aldığımız güç ve yine milletten aldığımız yetki doğrultusunda şehrimizin imarı inşası ve insanının ihyası bizim var oluş sebeplerimiz arasındadır. Bu nedenle yapılan hizmetler dünden bugüne kıymetlidir. Eser ortaya koyan, eser ve hizmet siyaseti ile bir taş dahi olsa katkı sağlayan herkes bizim başımızın üstündedir. " Şeklinde konuştu. Kaynakların kullanımında adalet vurgusu yapan Tören, "Adalet duygusu içerisinde bölüştürdüğümüz kaynaklarla şehrimizi insanımızı memleketimizi daha da yaşanabilir hale getirmek adına bir mücadele veriyoruz. " Dedi. Ortak duygu ve kader birliğine dikkat çeken Başkan Tören, "Aynı dili konuşuyor, aynı duyguyu taşıyoruz. Aynı hayaller, aynı beklentiler aynı dert aynı ıstırabın ve aynı kaderin birbirine bağladığı topluluklarız. " İfadelerine yer verdi. Kırsalda başlattıkları 72 mahallede 50 kilometrelik beton yol programının Dikence etabının da tamamlandığını belirten Tören, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "ŞEHRİMİZİN HER KÖŞESİNİN BİR CAZİBE VE ÇEKİM MERKEZİ OLMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"Şehrin sosyal ekonomik anlamda insanımızın taleplerini karşılayabileceği modern, kendine yetebilen aynı zamanda üreten bir şehir olması kimliği ile de bölgesinde ve ülkesinde parmakla gösterilen marka şehirlerden bir tanesi olsun istiyoruz. İhtiyaçların karşılandığı yatırımların tamamlandığı ve ötesinde bu şehrin hem tarım, ticaret, tarım endüstrisi, teknoloji, bilim ve akıl yönü ile hem kültür sanat estetik yönü ile hem de şehir kimliği ve karakteri ile katma değer üreten yönüyle de bu şehrin her bir köşesinin bir cazibe ve bir çekim merkezi olması için de elimizden geleni yapıyoruz. Şehir merkezinde Düz Mahalleden başlayarak bütün mahallerimizin o her bir yağışta bize kabuslar yaşatan esnafımızı tedirgin eden vatandaşımızı kaygı ile bekleyişe sürükleyen o kaderi, kader olmaktan kademe kademe inşallah çıkarıyoruz. Alt yapısı üst yapısı ve konforuyla şehri yaşanabilir hale getiriyoruz. "İŞ AŞ VE İSTİHDAMA DÖNÜŞECEK GÜÇLÜ BİR MOTİVASYON GÜÇLÜ BİR SİNERJİ OLUŞTURACAĞIZ"Entelektüel sermayeyi, şehrin beşeri sermayesini kurumlarını Büyükşehir Belediyemiz Valiliğimiz Üniversitemiz başta olmak üzere diğer yarımız olan gurbetteki yetişmiş insan gücünü ve o birikimi de inşallah bu şehrin ihtiyaçlarıyla hedefleriyle buluşturduğumuzda güçlü bir motivasyon güçlü bir sinerji oluşturacağız. O da iş olacak AŞ olacak istihdam olacak üretim olacak katma değer olacak ve şehrimiz sadece bölgesinde ve ülkemizde değil sınır aşırı ülkelerde küresel ölçekte yatırımlar bulduğu bir adres bir çekim merkezi olma kimliğini ve gücünü de kazanacaktır. Kırsaldaki ihtiyaçlarımızı şehir merkezinde ki ihtiyaçlarımızı karışlayarak şehrin dışında ülkemizin bize yüklediği anlama yönelik hedeflerimizi kararlı emin planlı, kaynakları etkin verimli kullanarak ama hiç kimseyi dışarıda bırakmadan asla ötekileştirmeden demokratik teamüller ve şehir demokrasisi içerisinde hesap verebilirliğimizi unutmadan bir değere dönüştürerek şehrimizi yaşanabilir kılmak istiyoruz. Bu şehrin güzelliklerini geleceğe sürdürülebilirlik ilkesi içerisinde taşımak istiyoruz. Çevre yeşil hassasiyetimiz eko turizm gastronomi doğal güzelliklerimizi doğal süreçlerle insanımızın şehrimizi ziyaret eden misafirlerimizin istifadesine sosyal kültürel ve ekonomik hareketliliğe dönüştürülmesine şehrin en önemli kurumlarından bir tanesi olarak ekoloji ekonomi insan ve doğa dengesini koruyarak sunmaya gayret göstereceğiz. Kaynakların etkin verimli ve planlı kullanımı akıllı şehir stratejileri ile olan ilişkisini önemsiyoruz. Yeşili ve mavisi ile birlikte doğal zenginlikler potansiyelini yeşil ekonomiye dönüştürmek orta ve uzun vadeli stratejik planlarla mümkün. Kültürel mirasa sahip çıkacağız çevreye sahip çıkacağız geleneklerimize sahip çıkacağız ama modernleşme yolunda da güçlü yatırımlar adına hamleler ve planlar doğrultusunda emin adımlar atarak inşallah bu şehri güzelleştireceğiz. Fındık hasadı arifesindeyiz. Allah hasadımızı çiftçimize köylümüze yer sahibi olan hemşehrilerimize bereketli kılsın.