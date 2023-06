EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

BAŞKAN TÖREN "İNSANIMIZIN ŞEHRİMİZİN ORTAK GELECEĞİNE UMUT IŞIĞI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"BAŞKAN TÖREN "İNSANIMIZIN ŞEHRİMİZİN ORTAK GELECEĞİNE UMUT IŞIĞI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"Göreve geldiği günden bugüne farklı bir yönetim modeli ortaya koyan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, insan odaklı belediyecilik anlayışıyla tüm şehri kucaklamaya devam ediyor. Altınordu'lulara her gün bir araya gelen, esnafları, sivil toplum kuruluşlarını, dernekleri, kamu kurumlarını ziyaret eden Başkan Tören, mesaisini makamda değil sahada veriyor. Ekibiyle birlikte Mahalle mahalle, sokak sokak gezerek çalışmaları yerinde inceliyor, talepleri yerinde dinliyor. Dertliyle dertlenip, sevinçlinin mutluluğunu paylaşan Başkan Tören'i her zaman yanlarında gören vatandaşlar ise mutlu. Altınordu'da ezber bozan Başkan Tören'in Karşıyaka Mahallesi ziyareti de sıcak ve samimi görüntülere sahne oldu. Siteleri dolaşan Başkan Tören mahalle sakinleriyle sohbet etti, istek ve talepleri dinledi; yapılan ve planlanan çalışmaları anlattı halkın da görüşlerini aldı. Özellikle belediyenin mahallede kısa süre önce başlattığı altyapı ve asfalt çalışmaları için büyük bir memnuniyet vardı. Başkan Tören'e teşekkür de büyüktü. "İNSAN ŞEHRİN ŞEHİR DE İNSANIN AYNASIDIR""İnsan şehrin, şehirde insanın aynasıdır" inancıyla Altınordu'yu bir dünya kenti yapmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Tören, bu hedefe doğru ilerlerken en büyük desteklerinin halk olduğunu vurguladı. Altınordu'lulara gösterdikleri ilgiden dolayı her zaman minnettar olduğunu belirten Başkan Tören: "Bu şehirde birlikte yapabiliriz iradesini önemsiyorum. Bu yolda kalplerimizi sabır ile muhabbet ile durmadan yıkamak zorundayız. Ekonomi, sağlık kentsel altyapı, kültür tarih bu şehrin önemli politika alanlarıdır. Semtimizin mahallelerimizin ne tür talepleri var ne tür istekleri var onları görerek öncelikli yatırımları beklentiler ile kesiştirerek yapmaya çalışıyoruz. Şehrin analizini yaparken genele matuf bir tespitimiz oldu. Toplu yaşam merkezleri yapmışız önemli bir nüfus popülasyonu var. Fakat bugüne kadar böylesi önemli yapıtların şehir merkezleri ile iletişimini ham yollarla devam ettirmişiz. Bu modern kentleşme örneği yatırımları artı bir değere dönüştürememişiz. Buradaki yapılaşma eğer 10-15 yılda tamamlanacaksa bu toplu yaşam merkezilerinin şehir merkezi ile olan bağlantıları olan bu ham yolları belirli bir standarda kavuşturalım istedik. Buradan hareketle Şahincili Mahallemizde, Karşıyaka Mahallemiz Şirinevler ve ardından yeni yapılaşmanın yoğun olarak halen devam ettiği ama bütün yollarım ham yol olduğu Cumhuriyet Mahallemiz başta olmak üzere bu ham yolları Plentaltı kalibrasyonu yüksek 10 santimlik sıcak asfaltla bu yaşam alanlarının bu sorunun çözüyoruz. Toplu yaşam alanlarında vatandaşlarımızın memnuniyetine dönüşen bu çalışmalarımız devam edecek. Gücümüzü birliğimizi bütünlüğümüzü muhafaza ederek insanımızın şehrimizin ortak geleceğine umut ışığı olmaya devam edeceğiz. " Dedi.