EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU BELEDİYESİNİN HİZMET PERFORMANSI YAZ DÖNEMİNDE DE HİÇ DÜŞMÜYOR Altınordu Belediyesi, sağlıklı altyapı, konforu ve standardı yüksek yaşanabilir bir şehir hedefiyle başlattığı hummalı alt ve üst yapı çalışmalarını yaz mevsiminde artan bir hizmet performansıyla kesintisiz sürdürüyor. Hem merkezde hem de kırsalda 'bütün şehir eşit hizmet' ilkesi doğrultusunda yapılan planlı çalışmalarla her mahalleye her sokağa her caddeye her köşeye ve her bir insana hizmetler ulaştırılmaya devam ediliyor. Kentin ihtiyaçlarını ve önceliklerini belirleyip kaynakları etkin verimli ve yerinde kullanarak planlı bir çalışma yürüten Altınordu Belediyesi, Başkan Aşkın Tören'in öncülüğünde kendi öz kaynaklarıyla şehri baştan aşağı yeniden inşa ediyor. Yapılan altyapı çalışmalarıyla şehir yılların akut sorunlarından kurtulurken modern estetik ve kimlikli bir kent olma yolunda da önemli bir mesafe kat etti. ŞEHRİN HER MAHALLESİ SOKAK SOKAK CADDE CADDE KONFORA KAVUŞUYORAltınordu Belediyesinin 92 mahallede sürdürdüğü hummalı çalışmalar sonunda şehirde yaşanan modern değişim ve dönüşüm kendini hissettirdi. Merkezde mahalle mahalle sürdürülen planlı çalışmalarla yıllardır girilmemiş şehrin arka sokakları ilk defa altyapı ve asfalt konforuyla buluşturuldu. Şahincili mahallesinde gerçekleştirilen 3 kilometreden fazla sıcak asfalt çalışmasıyla 18 sokak konforlu bir yapıya kavuşturuldu. Yine Şahincili'nin 5 sokağı ise 1, 5 kilometreye yakın yağmur suyu hattı çalışmasıyla sağlıklı bir altyapı ile buluşturularak yıllardır süren çileye son verildi. Alt yapı ve sıcak asfaltın tamamlanması ile birlikte 520, 524, 2004, 2009 sokaklarda ise 2, 5 kilometreye yakın modern kaldırım çalışması yapıldı. Şahincili Mahallesi 500 sokakta sürdürdüğü altyapı çalışmalarını da tamamlayan Altınordu Belediyesi sıcak asfalt seriminin ardından sokağı vatandaşların hizmetine sundu. Yapılan çalışma ile Şahincili Mahallesi Dr. Fahrettin Önsel Caddesi ile Şehit Şenel Şahin Sokakları birbirine bağlanarak Ordu Devlet hastanesine de alternatif bir güzergah oluşturuldu. BAŞKAN TÖREN "GELECEĞİN MODERN ŞEHRİNİ İNŞA EDİYORUZ"Planlı çalışmalarla şehri yılların sorunlarından kurtarmak ve modern bir yapıya kavuşturmak için gayret gösterdiklerini söyleyen Başkan Aşkın Tören, "Şehir merkezinde 28 aydır planlı bir çalışma yürütüyoruz. Öncelikle belirlediğimiz akut noktalarda yaptığımız altyapı yatırımlarıyla her aşırı ve ani yağışta esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı tedirgin eden su taşkınlarından şehrimizi kurtarmak ve olumsuzlukları en aza indirgemek adına yaptığımız çalışmalarda çok önemli bir mesafe kat etik. Bunun yanında yine Şahincili gibi şehir nüfusunun önemli bir bölümünün yaşadığı bölgelerimizde yıllardır yaşanan sorunlara neşter vuruyoruz. Sokaklarımızı modern ve konforlu bir yapıya kavuştururken aynı zamanda alternatif güzergahlar oluşturarak şehir içi trafik yükünü dağıtmaya ve yoğunluğu azaltmaya da çalışıyoruz. Şahincili mahallemizde tamamlanan çalışmalar bölge sakinlerimize ve şehrimize hayırlı olsun. Altyapısı ve üstyapısı yanında şehrimize değer katacak kurumlarıyla her bir hemşehrimizin gurur duyacağı işte benim şehrim diyeceği bir şehri ortaya çıkarmak ve geleceğin modern Altınordu'su için canla başla çalışıyoruz. Vatandaşlarımızla istişare ve ortak akılla her bir sorunu çözmeye ve hemşehrilerimizin memnuniyet vesilesi olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. MUHTAR GÜZELORDU VE MAHALLE SAKİNLERİNDEN BAŞKAN TÖREN'E TEŞEKKÜRMahallede yapılan çalışmalar için Başkan Aşkın Tören'e teşekkür eden Şahincili Mahallesi Muhtarı Sezgin Güzelordu "Bugüne kadar Şahincili mahallemizde yaptıkları hizmetler ve yatırımlar için Altınordu Belediye Başkanımız Sayın Aşkın Tören'e teşekkür ediyorum. Mahallemizin 500. sokağı önemli bir güzergah. Hem buradaki esnaflarımız hem de vatandaşlarımız yıllardır çektikleri çileden kurtuldular. Bu sokağımızda çok güzel bir çalışma yapıldı. Mahallemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. Çalışmaların tamamlandığı 500. sokak sakinleri ve esnaflar da yapılan çalışmalar dolayısıyla Başkan Aşkın Tören ve Altınordu Belediyesine teşekkürlerini ilettiler.