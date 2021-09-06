EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

"VATANINI EN ÇOK SEVEN, GÖREVİNİ EN İYİ YAPANDIR. ""VATANINI EN ÇOK SEVEN, GÖREVİNİ EN İYİ YAPANDIR. "BAŞKAN TÖREN O EMEKÇİ MESAİ ARKADAŞININ ÖRNEK DAVRANIŞINI KARŞILIKSIZ BIRAKMADIVatandaşlar tarafından sokaktaki çalışmaları esnasında çekilen fotoğrafındaki emeğin samimiyetini yansıtan görüntü ile sosyal medya haber sitelerine yansıyan ve örnek davranışıyla Altınordu'luların büyük takdirini kazanan temizlik işleri müdürlüğü personeli Mustafa Duman, Başkan Tören tarafından ödüllendirildi. Hafta sonu sosyal medyaya yansıyan Altınordu Belediyesi Temizlik görevlisi Mustafa Duman'a ait bir fotoğraf karesi Altınordulu'lardan büyük beğeni ve takdir topladı. Başkan Aşkın Tören o emekçi mesai arkadaşını makamında misafir etti. ALTIN GİBİ DAVRANIŞA ALTIN ÖDÜLAltınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, temizlik görevlisi Mustafa Duman'ın herkese örnek olacak emeğin özverinin alın terinin, şehre hizmetin, çevreye doğaya saygının tüm renk ve duygularını barındıran davranışını karşılıksız bırakmadı. Başkan Tören, makamına davet ettiği Mustafa Duman ile kahve eşliğinde bir süre sohbet etti. Duman'a örnek davranışından dolayı teşekkür eden Tören, işçiye çeşitli hediyeler verdi. Rızkını helal kazanmak istediğini ve işini severek yaptığını sokakları da kendi evi gibi gördüğünü söyleyen Mustafa Duman, Başkan Aşkın Tören tarafından altın ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. BAŞKAN TÖREN "VATANINI EN COK SEVEN GÖREVİNİ EN İYİ YAPANDIR ANLAYIŞINI ŞİAR EDİNMİŞ BİR EKİBİZ"Temizlik işçisi Mustafa Duman'ın sosyal medyaya yansıyan fotoğrafının sevmenin, emeğe alın terinin yanında sevgisini aşkını ve gönlünü katmanın sonucu olduğunu ifade eden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören "bir vatandaşımızın emekçi kardeşim çalışma arkadaşım Mustafa bey'in sokaktaki çalışmasını resmetmesiyle sosyal medyada yer alan o çalışma bir anda Orduya mal oldu. Sorumlu davranışı, yüksek ahlakı ve özverisi dolayısıyla çalışma arkadaşımı öncelikle tebrik etmek istedim. Böylesi örnek bir davranışa bu şehrin belediye başkanı olarak kayıtsız kalmam söz konusu olamaz. Şahsında Altınordu Belediyesinin tüm çalışanlarını memleketine şehrine insanına hizmet ederken aynı ahlak aynı karakter ve aynı seciyede görüyoruz. Mustafa kardeşim o resimle birlikte her bir çalışanımızı en üst seviyede ve en doğru şekilde temsil eden birisi olarak bayraklaştırdı, kendisine çok teşekkür ediyorum. Mustafa Duman'ın şahsında tüm çalışma arkadaşlarıma özellikle bu pandemi döneminde göstermiş oldukları o çalışkan özverili gayretleri dolayısıyla bir kez daha tebrik ediyorum teşekkür ediyorum. Her bir arkadaşımın alın teri bizim için çok kıymetlidir. Kursaktan geçen her lokmanın rızkı alın teriyle ahlakla hizmetle buluşturduğumuz takdirde tadı oluyor. Çalışma hayatı ile ilgili hem disiplini hem sorumluluğu hem de yüksek ahlakı ortaya koyan mesai arkadaşıma bir kez daha teşekkür ediyorum. İşte böyle çalışan emekçiler bizim başımızın üstünde taşıyacağımız dostlarımızdır. Memleketini en çok seven, görevini en iyi yapandır anlayışını şiar edinmiş bir ekibin parçası olmaktan, Mustafa Bey ve tüm mesai arkadaşlarımla Altınordu'muz için çalışmaktan müteşekkirim. " sözlerine yer verdi.