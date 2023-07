EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU BELEDİYESİ ÇOCUKLARIMIZA 'ÇOCUK DOSTU ALTINORDU'DA ÖĞRENCİ OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞATIYORALTINORDU BELEDİYESİ ÇOCUKLARIMIZA 'ÇOCUK DOSTU ALTINORDU'DA ÖĞRENCİ OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞATIYORBAŞKAN TÖREN "GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN 'BU VATAN, ÇOCUKLARIMIZ VE TORUNLARIMIZ İÇİN CENNET YAPILMAYA DEĞER' SÖZÜ ÇALIŞMALARIMIZIN PUSULASIDIR "Altınordu Belediyesi şehirde bulunan kamu ve özel ayrımı yapmaksızın tüm okullarda devletin dağıttığı ücretsiz kitapların yanında bu sene ilk defa okulla tanışan ilkokul 1. Sınıf öğrencilerinin tamamına eğitim seti hediye ediyor. Altınordu Belediyesi minik öğrenciler için hazırladığı, çeşitli kırtasiye malzemeleri ve eğitim materyallerinin yer aldığı hediye setinde öğrencilere pandemi tedbirlerini de hatırlatan dezenfektan ve çocuk maskesi gibi kişisel koruyucu malzemeleri unutmadı hem de bir farkındalığa daha imza attı. Geçtiğimiz günlerde orman yangınları ile sarsılan ülkemizde çevre doğa ve yeşile dikkat çekmek ve eğitim öğretim hayatına ilk defa başlayacak öğrenciler için teşvik edici bir uygulama ile eğitim setinde birer adet de tohum bombası yer aldı. Her öğrencinin eğitim hayatlarına bir fidan ile başlamasını amaçlayan Altınordu Belediyesi bu uygulama ile 'Çevre ve Yeşil Dostu Altınordu' iddiasını şehrin genç fidanları eliyle güçlendiriyor. İLKOKUL 1. SINIFA BAŞLAYAN 4000 ÖĞRENCİYE EĞİTİM SETİ HEDİYEAltınordu Belediyesinin ilkokul 1. Sınıf öğrencileri için hazırladığı eğitim seti hediyeleri, belediye ekipleri tarafından Başkan Aşkın Tören'in sevgili öğrencilere ve kıymetli velilere hitaben yazılmış mektubu ile birlikte ilkokul 1. Sınıf öğrencilerine ulaştırılmaya başlandı. Altınordu'da bulunan tüm okulların dezenfektesi ve temizliğinin yanında fiziki mekanlarının düzenlenmesine de önemli katkılar sunan Altınordu Belediyesi, eğitime ve öğrenciye her şartta desteklerini sürdürüyor. Başkan Aşkın Tören'in 2019-2020 yılı eğitim öğretim döneminde başlattığı ilk defa okulla tanışacak tüm öğrencileri kapsayan kırtasiye ve eğitim seti hediyesi uygulaması geçen eğitim öğretim döneminde olduğu gibi bu sene de devam ediyor. Öğrenciler arasında kamu ve özel okul ayrımı yapmayan Altınordu Belediyesi, 35'i devlet 4'ü özel olmak üzere Altınordu'da bulunan toplam 39 okulda 4 BİN öğrenciye eğitim ve kırtasiye seti dağıtımını kısa sürede tamamlayacak. BAŞKAN TÖREN "HEM ÇOCUKLARIMIZIN YANINDA YER ALIYOR HEM DE VELİLERİMİZİN AİLE EKONOMİLERİNE DESTEK OLUYORUZ"Altınordu Belediyesi tarafından şehirde bulunan tüm ilkokul 1. sınıf öğrencileri için hazırlanan eğitim seti hediyesinin dağıtımını Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek'in katılımıyla Akyazı Çamsan ilkokulu ve Kayabaşı ilkokulundan başlatan Başkan Tören, "Hazırladığımız eğitim setinin içinde kırtasiye malzemelerinin yanında çocuklarımızın ihtiyaç duyacağı her şey var aslında. Öğrencilerimiz 20 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gelir gelmez nasıl kitapları sıralarının üzerinde görüyorsa biz de bunun yanında ilk defa okula başlayan çocuklarımıza eğitim seti hediyemizi ulaştırıyoruz. Bununla hem çocuklarımıza başarılar diliyoruz hem de velilerimizin aile ekonomisine destek ve katkı veriyoruz. Altınordu Belediyesi olarak 'Çocuk Dostu Altınordu' hedefimiz doğrultusunda eğitime ve öğrenciye desteklerimiz her zaman devam edecek" şeklinde konuştu. BAŞKAN TÖREN, "HAYAT ALTINORDU'DA SİZ YAVRULARIMIZLA DAHA DA GÜZEL"Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in öğrenciler ve velilere hitaben kaleme aldığı bir mektup da belediye ekiplerince hediye seti ile birlikte öğrencilere ulaştırılıyor. Mektubun ilk bölümünde öğrencilere seslenen ve onların hayatlarında yeni bir başlangıç yaptıklarına dikkat çeken Başkan Tören, "Minik öğrencilerimiz hayatında yeni bir başlangıç yapıyor. Yeni arkadaşlar edinecek, okumayı-yazmayı öğrenecek, teneffüslerde oyunlar oynayacak ve şarkılar söyleyecekler. Yeri gelecek derslerinde geçmişe yolculuk edecek bazen de gelecekle buluşacaklar. Sınıflarında bir ömür boyu sürecek dostluk çınarları filizlenecek. Hem çok eğlenecek hem de öğrenecekler. " sözlerine yer verdi. Pandeminin tamamen bitmediğinin altını çizen Başkan Tören öğrenciler ile şu hususları paylaştı: "BİRBİRİMİZE SARILMAK İÇİN BİRAZ DAHA SABREDELİM""Unutmamalıyız ki sağlıklı bir hayat, en büyük önceliğimiz ve tek zenginliğimizdir. Koronavirüs kendimizden, çevremizden ve kentimizden uzak tutmak için maskelerimizi takmayı, ellerimizi yıkamayı ihmal etmeyelim. Birbirimize sarılmak için biraz daha sabredelim, tedbiri lütfen elden bırakmayalım. ""YANAN HER BİR METREKAREYİ YİNE HEP BİRLİKTE YEŞİLE ÇEVİRECEĞİZ. ""Yaşadığımız pandeminin yanında, hepimiz biliyoruz ki; iklim değişikliği sorunuyla da mücadele ediyoruz hep birlikte. Maalesef bu yaz sel baskınları oldu, ormanlarımızda yangınlar çıktı. Hep birlikte çok üzüldük. Çünkü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadeleriyle, "Çevreyi güzelleştiren ağaçlardır ağaçları güzelleştiren temiz çevredir. " Onun için biz her zaman olduğu gibi birbirimizle dayanışma içinde olacağız, yanan her bir metrekareyi yine hep birlikte yeşile çevireceğiz. ""ÇEVREYİ VE DOĞAYI KORUYALIM ALTINORDUMUZU SIFIR ATIKLA ZİRVEYE TAŞIYALIM""Her birimizin evi konumunda olan doğayı koruyunuz. Okulumuzu, çevremizi, Altınordu'muzu temiz ve yeşil tutmak, hayat dolu bir şehir olarak herkesin örnek göstereceği bir kent yapmak için birlikte çalışalım. Yeşili ve çevreyi koruyalım. İsrafı önlemek, geri dönüşümü sağlamak ve yeniden kullanabilmek için; cam, kağıt ve plastik atıkları çöp kutusuna değil geri dönüşüm kutularına atalım. Altınordu'muzu sıfır atıkla zirveye taşıyalım. ""ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZİN GÜVENCESİ, YAŞAMA SEVİNCİMİZDİR. ""Geleceği yeniden şekillendirmek ve daha güzel kılmak cevherimiz olan sizlerin elinde. İnanıyorum ki gelecek sizin ellerinizde bambaşka güzelliklere vesile olacak. "Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya değer" sözleriyle her devrin çocukları için bir vatan düşü kuran Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi "Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. " Gençliğin size vermiş olduğu bu kıymetli hediyeyi en iyi şekilde kullanmak sizin elinizde. Bizlere düşense sizleri desteklemek, fırsatlar oluşturmak ve imkanlarımızı sizin için seferber etmek. Altınordu'muzun, Ordu'muzun ve Türkiye'mizin geleceğinde sizler varsınız. Bu bilinçle derslerimize sıkıca sarılalım. Kendimizi en iyi şekilde yetiştirmek, hayallerimize adım atmak; kendimize, ailemize ve ülkemize faydalı olabilmek eğitimle mümkün. "Başkan Tören, kaleme aldığı mektupta velilere ise şu satırlarla seslendi: "Çok kıymetli velimiz; çocuklarımızı geleceğe taşırken sizlere de birçok görev düştüğünü biliyorum. Yavrularımızı iyi ve doğru olana yönlendirmek, işlerini kolaylaştırmak için el ele, gönül gönüle birlikte çalışalım. Biz bir Altınordu ailesiyiz; yavrularımızın okullarında, güvenli ve sağlıklı eğitim alabilmeleri için biz de hazırız, Şehrimiz bütün imkanlarıyla evlatlarımız için çalışmayı sürdürecek. Kıymetli velilerimiz; yaşamınızda hep iyilik ve güzellikle karşılaşmanızı temenni ediyor, sağlıklı ve hayırlı bir ömür diliyorum. Bu eğitim-öğretim döneminde yavrularımıza başarılar diliyor, gözlerinden öpüyorum. "