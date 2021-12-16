#EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi - Son Dakika
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#EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

16.12.2021 18:18
#EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

TARİHİ MAHALLENİN SORUNLARI ALTINORDU BELEDİYESİ İLE TARİHE KARIŞIYORALTINORDU BELEDİYESİNDEN BİR ALTIN DOKUNUŞ DA AZİZİYE MAHALLESİNEAltınordu Belediyesi yaşanabilir bir şehir hedefiyle kent genelinde sürdürdüğü çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

TARİHİ MAHALLENİN SORUNLARI ALTINORDU BELEDİYESİ İLE TARİHE KARIŞIYORALTINORDU BELEDİYESİNDEN BİR ALTIN DOKUNUŞ DA AZİZİYE MAHALLESİNE Altınordu Belediyesi yaşanabilir bir şehir hedefiyle kent genelinde sürdürdüğü çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Başkan Aşkın Tören öncülüğünde 32 aydır hayata geçirdiği yatırımlarla şehirde modern değişim ve dönüşüm yaşatan Altınordu Belediyesi, kentin kimi sokaklarını ilk defa altyapı ve asfalt ile tanıştırırken birçok sokak ve cadde de ise yıllardır bekleyen sorunlara bir bir neşter vurdu. Önce sağlıklı altyapı parolası ile yola çıkan Altınordu Belediyesi akut hale gelmiş yağmur suyu'nu sorun olmaktan çıkardı. Şehir merkezinde başlattığı asfalt seferberliği ile de kentin sokaklarını konforlu bir yapıya kavuşturan belediye hem vatandaşların yüzlerini güldürdü hem de şehirde beklenen hizmet özlemine son verdi. Şehirde yaşanan modern değişim ve dönüşüm çalışmalarında Altınordu'nun tarihi mahalleleri de unutulmadı. Geçtiğimiz aylarda Zaferimilli mahallesinde gerçekleştirilen altyapı ve sokak sağlıklaştırılması çalışmaları ile vatandaşların büyük beğeni ve takdirini toplayan Altınordu Belediyesi bu kez benzeri bir çalışma için Aziziye mahallesinde start verdi. TARİHİ AZİZİYE MAHALLESİ'NDE ÇALIŞMALARA START VERİLDİAltınordu Belediyesi Başkan Aşkın Tören öncülüğünde 92 mahallede "Bütün Şehir Eşit Hizmet" anlayışı ile kesintisiz sürdürdüğü alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra vatandaşların talep ve beklentilerine de kayıtsız kalmıyor. Kentin bir çok noktasında devam eden çalışmalar kapsamında Aziziye Mahallesi'nde Saray, Zaferimilli, Taşbaşı, Kirazlimanı ve Güzelyalı mahallelerini birbirine bağlayan Gazi Sokak'ta bulunan 540 metre yol güzergahında 700 metre yağmur suyu hattı yapımına başlayan Altınordu Belediyesi ekipleri 7/24 kesintisiz mesai ile çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Aziziye Mahallesi'ndeki dört bin metrekarelik alan begonit taşı döşenerek zamanın ve mekanın ruhuna uygun sağlıklı estetik bir görünüme kavuşturulacak. MUHTAR AKARSU VE VATANDAŞLARDAN BAŞKAN TÖREN'E TEŞEKKÜRŞehir genelinde kesintisiz mesai ile sürdürdükleri altyapı ve üstyapı çalışmaları ile on yılların akut sorunlarına neşter vuran Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve Altınordu Belediyesi her mahalle ve sokakta vatandaşın teşekkür ve takdirini topluyor. Aziziye Mahallesi'nde yapılan çalışmalar için Başkan Tören'e teşekkür eden mahalle muhtarı Selami Akarsu "Yıllardır çözülmeyi bekleyen sorunumuz bir daha hiçbir çalışma gerektirmeyecek şekilde nihayete kavuşturuluyor. Tarihi Mahallemize yakışır bu çalışma için Başkanımız Aşkın Tören ve Altınordu Belediyesine çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. Uzun bir zamandır zorluk yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar ise "Nihayetinde hem altyapımız hem de yolumuz konfora kavuşuyor. Bize bu hizmetleri sunan Başkanımız Aşkın Tören'den Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. Altınordu Belediyesi'nin şehrin birçok noktasında aralıksız süren altyapı ve üstyapı çalışmaları 'Hizmet ve Eser belediyeciliği' ilkesi ile hız kesmeden devam ediyor.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum #EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: #EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi - Son Dakika
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