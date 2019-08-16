Evdeki 1 kilo esrarı 'Limit' buldu
1 saat önce
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, jandarma ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, narkotik dedektör köpeği 'Limit' ile yapılan aramada, 1 kilo kubar esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:34 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ'ın Ergene
ilçesinde, jandarma ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, narkotik dedektör köpeği 'Limit' ile yapılan aramada, 1 kilo kubar esrar ele geçirildi. Tekirdağ Jandarma
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ergene Jandarma Komutanlığı Ulaş Karakol ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Ulaş Mahallesi'nde 2 katlı evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğunu belirledi. Eve düzenlenen operasyonda, narkotik dedektör köpeği 'Limit' ile arama yapıldı. Aramada, sobanın ve elbise dolabının içinde, satışa hazır 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucu şüphelisinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.
Çocuklara torbacılık yaptırıyorlar Son Dakika! Müşterek Harekat Merkezi önümüzdeki hafta tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak Seda Bakan anne oldu! Bebeğine Leyla adını verdi 2,5 yaşındaki bebek, çiğ köfte yoğurma makinesine düşerek can verdi