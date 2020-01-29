Evdeki 150 bin liralık altını çaldılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Evdeki 150 bin liralık altını çaldılar - Son Dakika

Evdeki 150 bin liralık altını çaldılar

18 dakika önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir ikametten yaklaşık 150 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çaldı.

Evdeki 150 bin liralık altını çaldılar, System.String[]

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir ikametten yaklaşık 150 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çaldı.


Olay, Arapzade Mahallesi Hamzalı yolu üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerafettin T.'ye ait Arapzade Mahallesi, Hamzalı yolu üzerindeki evinde hırsızlık olduğunu fark eden ev sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler evde yaptıkları incelemede evin kapısının zorlanmadan açıldığını belirledi. Ev sahibinin ifadesine göre ise evden yaklaşık 150 bin TL'lik altın ve ziynet eşyasının çalındığı bildirildi.


Polis eve giren kişi veya kişilerin bulunması için tahkikat başlattı. - BURSA

Orhangazi, Hamzalı, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:36 Kaynak: İHA
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