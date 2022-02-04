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Evdeki eşine sokaktan bağırıp hakaret etti, bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Evdeki eşine sokaktan bağırıp hakaret etti, bıçaklanarak öldürüldü

04.02.2022 05:18
Evdeki eşine sokaktan bağırıp hakaret etti, bıçaklanarak öldürüldü

İZMİR'in Buca ilçesinde, evde olan eşine sokaktan bağırarak hakaretler savurduğu öne sürülen Hasan Erdoğan (25), kendisini uyaran A.D. (23) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İZMİR'in Buca ilçesinde, evde olan eşine sokaktan bağırarak hakaretler savurduğu öne sürülen Hasan Erdoğan (25), kendisini uyaran A.D. (23) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde Ufuk Mahallesi 913/1 sokakta meydana geldi. Hasan Erdoğan, iddiaya göre evde olan eşine sokaktan bağırarak hakaretler savurmaya başladı. O sırada mahallede bulunan bazı kişiler, Erdoğan'a bağırmaması yönünde uyarıda bulundu. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Hasan Erdoğan göğsünden bıçaklanarak kanlar içerisinde yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hasan Erdoğan, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Erdoğan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hasan Erdoğan'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİÖte yandan olay yerinde gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden A.D. isimli şüpheli, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Evdeki eşine sokaktan bağırıp hakaret etti, bıçaklanarak öldürüldü
Evdeki eşine sokaktan bağırıp hakaret etti, bıçaklanarak öldürüldü
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Ufuk Mahallesi, Hasan Erdoğan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evdeki eşine sokaktan bağırıp hakaret etti, bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika


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