Evdeki eşyaları pencereden sokağa attı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ertan A., 2'nci kattaki dairesinin penceresinden eşyalarını sokağa fırlattı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince ikna edilen Ertan A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Esen Sokak'taki apartmanın 2'nci katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ertan A., ev eşyalarını pencereden sokağa fırlatmaya başladı. Sokakta eşyaları görenler ise polis ekiplerine ihbarda bulundu. Sokağı güvenlik şeridi çekerek yaya trafiğine kapatan polis ekipleri, Ertan A.'yı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Bulunduğu evin kapısını kilitleyen Ertan A., bir süre sonra ikna olup, evden çıktı.İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Ertan A., sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sokağa atılan eşyalar ise Odunpazarı Belediyesi temizlik görevlilerince temizlendi.

- Eskişehir