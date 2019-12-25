Evdeki kumbaradan 30 lira çalan 3 çocuk tutuklandı - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde girdikleri bir evdeki kumbaradan 30 lira çalan 3 çocuk tutuklandı.

Canımana Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine hareket geçen jandarma ekipleri, çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin S.A. (17), C.D. (16) ve B.U. (15) olduğu tespit edildi. Şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Suçlarını itiraf eden şüphelilerin, girdikleri evdeki kumbaradan 30 lira çaldıkları öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.