Evdeki küveti dahi çalan 7 hırsızdan 4'ü tutuklandı - Son Dakika

Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'nin 3 ilçesinde hırsızlık olayına karışan, aralarında akrabalarına ait evlerinde bulunduğu adreslerden küvet, davlumbaz ve şömineyi dahi çalan 7 kişilik hırsızlık şebekesinin 4 üyesi tutuklandı.

Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli'nin 3 ilçesinde artan hırsızlık olaylarının ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Eş zamanlı yapılan operasyonda Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT koordinesinde Çivril, Tavas ve Honaz İlçe Jandarma ekipleri güvenlik kameralarını tek tek izleyerek şüphelilerin yerini tespit etti. Harekete geçen ekipler Tavas, Acıpayam ve Çivril ilçelerine şafak saatlerinde belirlenen noktalara baskın yaptı. Yapılan baskında 5 suç kaydı bulunan Mustafa K. (30), 1 suç kaydı bulunan Mercan K. (20), 2 suç kaydı bulunan İsmail Y. (17), 7 suç kaydı bulunan Muhammet K. (23), 12 suç kaydı bulunan Volkan K. (32), 14 suç kaydı bulunan Birol T. (35) ve 15 suç kaydı bulunan Erdoğan Ç. (30) gözaltına alındı.

Evdeki küveti ve akrabalarının motorunu çaldıkları ortaya çıktı

Toplamda 7 kişiyi gözaltına alan jandarma ekipleri yaptığı aramada çok sayıda çalıntı eşya, motosiklet ve araba buldu. Ekiplerin detaylı yaptığı aramada evlerdeki küvet, davlumbaz ve şömineleri dahi çaldıkları ortaya çıkan şüphelilerin, kendi akrabalarının motorunu çalarak ormanlık alanda sakladıkları da öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden Mercan K., İsmail Y., Volkan K. ve Birol T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ