Evdeki peruklu kadın kocası çıktı

A.B., kamera görüntülerini izleyince şok geçirdi. Kendisine ait kadın iç çamaşırı ve kıyafetlerin bizzat kocası K.B tarafından giyildiğini tespit etti. Görüntülerde aynı zamanda makyaj yapan ve peruk takarak kadın kılığına giren K.B.'nin, 5 yaşındaki çocuklarıyla bu kılıkta oyun oynadığı ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nden Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, televizyoncu A.B, soluğu mahkemede aldı. Boşanma davası açan A.B ayrıca eşi hakkında avukatı Orhan Adagül aracılığı ile 'nitelikli cinsel taciz', 'anne babanın çocuklara zarar verecek şekilde davranması' suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.& ;