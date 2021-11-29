EVDEKİ PİTONA EL KONULUP, HAYVANAT BAHÇESİNE GETİRİLDİ - Son Dakika

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KIRIKKALE'de evde beslendiği tespit edildikten sonra el konulan piton, Kayseri'de bulunan hayvanat bahçesine getirildi. Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak, " Kırıkkale'den şehrimize getirilen yılan, veteriner ekiplerinin kontrollerinin ardından hayvanat bahçesi içindeki Sürüngen Evi'nde yerini aldı? dedi.

Kırıkkale'nin Ovacık Mahallesi'nde yaşayan B.M., sahibi olduğu pitonun görüntülerini çekip sosyal medyada paylaştı. Harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, polisle birlikte B.M.'nin evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada, 1 metre uzunluğunda ve 4 kilogram ağırlığında piton bulundu. Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında yılana el konuldu. B.M'ye ise, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince 8 bin 692 lira idari ceza uygulanarak, hakkında adli işlem başlatıldı. Doğa Koruma ve Tabiat Milli Parkla Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Kayseri Hayvanat Bahçesi'ne getirilen piton, veteriner hekimlerin gerekli kontrollerinin ardından Sürüngen Evi içerisindeki yeni yaşam alanına konuldu.

Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak, "Kırıkkale'den şehrimize getirilen yılan, veteriner ekiplerinin kontrollerinin ardından hayvanat bahçesi içindeki Sürüngen Evi'nde yerini aldı. Bu türde pitondan bizde de vardı. Kontrollerde sahibinin çok iyi baktığı anlaşıldı. Çünkü, kilosu ortalamadan biraz daha ağır. Kendisine en iyi şekilde bakacağız" dedi.