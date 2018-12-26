Son Dakika Haberleri: Evdeki Rekabeti Ringe Taşıdılar

Evdeki Rekabeti Ringe Taşıdılar

9 dakika önce

Siirt'te evde sürekli birbirleriyle kavga eden iki kız kardeş, annelerinin tavsiyesi üzerine başladıkları boksta, Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Evdeki Rekabeti Ringe Taşıdılar, System.String[]
Siirt'te evde sürekli birbirleriyle kavga eden iki kız kardeş, annelerinin tavsiyesi üzerine başladıkları boksta, Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Siirt'te birbirleriyle anlaşamayan ve sürekli evde kavga eden Gülçin ve Semanur Sezer adlı kardeşler, annelerinin tavsiyesi üzerine boksa başladı. Evdeki rekabeti ringe taşıyan kardeşler, boksa yatkınlıklarıyla kısa sürede antrenörlerinin dikkatini çekti. Yaklaşık bir yıldır boks yapan kardeşler, şimdi hem birbirleriyle iyi geçiniyor hem de Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.

"Aramızdaki kavgayı bitirdik"

Evde ablasıyla anlaşamadığı için boksa başladığını söyleyen Semanur Sezer, "Ablamla kavga ederken annem sinirleniyordu. Bizi boksa yönlendirdi. Şimdi boks öğreniyorum. Evde kardeş olabiliriz ama boksta rakibiz. Hedefimiz Türkiye Şampiyonu olmak" dedi.

Gülçin Sezer ise, "Kardeşimle birlikte boksa geliyoruz. Annem kavga ettiğimizden dolayı boksa başvurdu. Evde kardeşiz, ringde rakip. Hedefimiz Türkiye Şampiyonluğu. Allah izin verirse Türkiye Şampiyonluğu'nu kazanacağız" diye konuştu.

"Kardeşlerden madalya bekliyoruz"

Antrenör Yardımcısı İsmail Akyürek da iki kız kardeşin evde sürekli kavga ettiğini belirterek, "Boksa yöneldiler. Kavgayı bıraktılar, boksta birbirlerine rakip oldular. Kızlarımızın altyapısını hazırlıyoruz. Kızlarımızın altyapısını hazırladıktan sonra Türkiye Şampiyonası'na yollayacağız" ifadelerini kullandı. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:26 Kaynak: İHA

Siirt, kavga, Türkiye, Spor
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