"Evdeki riskleri azaltmak için tehlike avı yapın" - Son Dakika

"Evdeki riskleri azaltmak için tehlike avı yapın"

17.03.2021 11:32

Afet farkındalığının artırılması ve geliştirilmesi amacıyla Bağcılar Belediyesi personeline 'Afet Farkındalık Eğitimi' verildi.

Afet farkındalığının artırılması ve geliştirilmesi amacıyla Bağcılar Belediyesi personeline 'Afet Farkındalık Eğitimi' verildi.  Programda 'Tehlike Avı'nın önemine değinen eğitmen Şeyda Taşan, "Evde bulunan ve tehlike arz eden eşyaları size zarar vermemesi için azaltın, yerini değiştirin ya da sabitleyin. Tehlike avı yapın evdeki riskleri azaltın" dedi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca 2021 yılı 'Türkiye Afet Eğitim Yılı' olarak belirlenmiş ve tüm illerde 'Afet Eğitim Seferberliği' başlatılmıştı. Bu kapsamda afet farkındalığının artırılması ve geliştirilmesi amacıyla Bağcılar Belediyesi personeline 'Afet Farkındalık Eğitimi' verildi.

Belediye konferans salonunda gerçekleşen seminerde eğitmenler Şeyda Taşan ile Hande Demir sunum yaptı. Eğitmenler, heyelan, sel, çığ gibi durumlarda yapılması gerekenler, deprem öncesi - sırası - sonrası yapılacaklar, afet sırasında doğru davranış şekilleri, afet sigortası, bina güvenliği, tahliye, toplanma, acil durum telefon numaraları, afet ve acil durum çantası gibi farklı hususlarda bilgiler aktardı.

BANA NELER ZARAR VEREBİLİR?

'Tehlike Avı' konusu üzerine konuşan Taşan, "Olası bir afet anında evinizde tehlike oluşturacak eşyaların sizlere zarar vermemesi için bunların tespit edilip verebileceği zararların engellenmesine yönelik önlemler alınması gerekmektedir.  Tehlike avı olarak tanımladığımız bu durumda riskleri en kısa zamanda önerilen şekilde azaltmanız gerekmektedir. Tehlike öncesinde 'Bana neler zarar verebilir?' diye düşünüyorum. Bunları belirledikten sonra azaltma, yer değiştirme ve sabitleme olarak üç farklı yöntem uyguluyoruz. Evde bulunan ve tehlike arz eden eşyaları size zarar vermemesi için azaltın, yerini değiştirin ya da sabitleyin. Tehlike avı yapın evdeki riskleri azaltın. Böylece olası tehlikeler en başından ortadan kaldırılabilir" dedi.

BURADA ÖĞRENDİKLERİNİ AİLELERİNE ANLATIYORLAR

İstanbul'un deprem bölgesinde olduğu için bu eğitimlerin çok önemli olduğunu ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımızca, toplumda afetler konusunda farkındalığının geliştirilmesi, afetlerde risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla başlatılan eğitimlerimiz devam ediyor. Personelimiz burada öğrendiklerini ailelerine anlatarak hem kendilerini hem de sevdiklerini koruma yolunda önemli bir ilerleme sağlıyor" dedi.

'Afet Farkındalık Eğitimi' 16-17-18 Mart 2021 tarihleri arasında tüm müdürlüklerde görevli personelin katılımıyla devam edecek.


Evdeki riskleri azaltmak için tehlike avı yapın
Evdeki riskleri azaltmak için tehlike avı yapın
Evdeki riskleri azaltmak için tehlike avı yapın
Evdeki riskleri azaltmak için tehlike avı yapın

Bağcılar Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Bağcılar, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Evdeki riskleri azaltmak için tehlike avı yapın' - Son Dakika


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