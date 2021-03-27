Evdeki satışlar İyilik Dükkânı'na dönüştü

İstanbul Göztepe'de açılan Beykoz Eğitime Destek Derneği (BEDES) İyilik Dükkanı'nda yağlıboya bir tablodan nadide antikalara, mobilyadan kıyafete her türlü eşyaya rastlamanız mümkün. Bağışlanan ikinci el eşyaların satıldığı bu dükkanda, elde edilen gelirin tamamı öğrencilerin eğitimine kaynak oluyor. Zira BEDES kurulduğu 2005'ten beri okumaya istekli, ancak maddi olanakları kısıtlı olan öğrencilere burs sağlıyor.

Öğrencilik yıllarında Londra'da rastladığı ikinci el eşya satan yardım dükkanlarından çok etkilenen Alev Ramazanoğlu, yıllar sonra kullanmadığı eşyaları satıp, toplanan parayı da bir yardım derneğine bağışlamış. Sonra arkadaşlarının da desteğiyle bu garaj satışları evlerde devam etmiş. Emekli olduktan sonraysa yolu BEDES'le kesişen Ramazanoğlu "Zamanla, eş dostun gönderdiği çok eşya birikti, evdeki satışları artık bir dükkana taşıma zamanının geldiğine karar verdik. İşte İyilik Dükkanı'nın temelleri böyle atıldı" diyor.

BEDES İyilik Dükkanı'nın kapıları, pazar günleri hariç her gün 12.00-18.30 arasında açık. Dileyen vatandaşlar bağışlamak istediği eşyaları dükkana elden teslim ediyor, dileyense kargoyla gönderiyor. Büyük ev eşyaları ve mobilyalarsa yerinden teslim alınıyor.

Alev Ramazanoğlu, Londra'da rastladığı yardım dükkanlarından esinlenmiş.

Adres: Taşmektep Sok. 34 Göztepe-İstanbul www.beykozegitimedestek.org.tr