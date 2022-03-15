Evdeki şiddetten yalın ayak kaçarak kurtuldu: 300 metre sonra sokağa düşüp bayıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Evdeki şiddetten yalın ayak kaçarak kurtuldu: 300 metre sonra sokağa düşüp bayıldı

15.03.2022 09:28

Adana'da imam nikahlı kocası tarafından darp edildiği iddia edilen kadın, şiddet gördüğü sırada evden iki çocuğuyla yalın ayak kaçarak kurtuldu. Kadın canını kurtardıktan sonra 300 metre ilerideki sokakta bayılarak kendinden geçti.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde aile kavgası olduğu ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları araştırmada üç çocuk annesi G.A'nın, imam nikahlı kocası H.A ile tartıştığını, ardından iki çocuğuyla evden ayrıldığını belirledi. Ekipler, görgü tanıklarının ifadesine başvurduğu sırada evden ağlama sesi duyunca iki yaşında bir erkek çocuğunun içeride olduğunu tespit etti.

YERDE KAN İZLERİ BULUNDU

Evin bahçe duvarından atlayıp avluya giren ekipler, giriş kapısında kırık ve yerde kan izleri olduğunu görünce olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edilmesini istedi. Bu sırada polis, kapının kırık kısmından içeri girerek üşümemesi için battaniyeye sardığı çocuğu evden dışarı çıkarttı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen çocuk, daha sonra polis aracına bindirildi. Olay yerine giden ikinci ekip, kadını yolda baygın halde buldu. Mahalleye sevk edilen başka bir polis ekibi ise yaralı kadını olay yerine yaklaşık 300 metre mesafede bir duvar kenarında yarı baygın halde buldu.

İmam nikahlı kocasının şiddetinden evden yalın ayak kaçarak kurtuldu

KOCA EVİN KAPISINI KIRARAK İÇERİ GİRMİŞ

Yanında ismi belirtilmeyen iki çocuğu da bulunan G.A. olay yerine gönderilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan detaylı araştırmada, G.A'nın tartıştığı imam nikahlı kocası H.A'nın, evin kapısını kırarak içeri girdiği tespit edildi. Kafası duvara vurularak darbedildiği öğrenilen G.A'nın, daha sonra iki çocuğuyla, kilitli kapının kırık kısmından yalın ayak çıkıp evden kaçtığı belirlendi. Polis, olayın ardından kaçan H.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Evdeki şiddetten yalın ayak kaçarak kurtuldu: 300 metre sonra sokağa düşüp bayıldı
Evdeki şiddetten yalın ayak kaçarak kurtuldu: 300 metre sonra sokağa düşüp bayıldı
Evdeki şiddetten yalın ayak kaçarak kurtuldu: 300 metre sonra sokağa düşüp bayıldı
YORUMLAR
500
Hırsız sanılan bir kişi darbedilip bıçaklandı Hırsız sanılan bir kişi darbedilip bıçaklandı Oto tamirhanesine giren hırsızlar, suçüstü yakalandı Oto tamirhanesine giren hırsızlar, suçüstü yakalandı

Adana Yüregir, Akıncılar, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Evdeki şiddetten yalın ayak kaçarak kurtuldu: 300 metre sonra sokağa düşüp bayıldı - Son Dakika


Son Dakika
09:25 ABD vatandaşının İstanbul'da şüpheli ölümü!
09:24 Zelenski, Ukrayna Savaşı'nda ölen ABD'li gazetecinin ailesine mektup yazdı
09:22 Macron'un yeni tarzı merak konusu oldu: İşte Elysee Sarayı'ndan yeni sportif Macron fotoğrafları
09:01 Üç Kuruş'ta dün neler oldu? Leyla, Kartal'ı kendine getirdi
05:18 Annesi Ukraynalı babası Rus gazeteciden Rus devlet televizyonunda canlı savaş protestosu
08:49 İngiltere, Ukraynalı mültecileri Rus oligarkların evlerine yerleştirebilir
08:46 Vatandaşa soruldu: Nasıl bir cumhurbaşkanı istersiniz? Cevaplar net: Adil ve tarafsız!
08:42 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Akınay Alpagut'un hayatta olduğunu öğrendi
08:31 Uzmanlar Unkapanı Köprüsü'nün onarılması veya kısmen yenilenmesini öneriyor: Karın etkisiyle 3 kez açılmıştı
08:29 Ünlü oyuncu Pelin Öztekin'in locasını bastılar! Fanatik Galatasaraylı oyuncu karakolluk oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 09:34:23. #1.11#
SON DAKİKA: Evdeki şiddetten yalın ayak kaçarak kurtuldu: 300 metre sonra sokağa düşüp bayıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement