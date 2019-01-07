Son Dakika Haberleri: Evdeki Uyuşturucu Narkotik Köpeğine Takıldı

Evdeki Uyuşturucu Narkotik Köpeğine Takıldı

26 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekiplerinin özel eğitimli narkotik köpeğiyle birlikte baskın yaptığı evde uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Evdeki Uyuşturucu Narkotik Köpeğine Takıldı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekiplerinin özel eğitimli narkotik köpeğiyle birlikte baskın yaptığı evde uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği uyuşturucuya yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda dün akşam saatlerinde durumundan şüphe duydukları Sancar K.'e (33), üst araması yaptı. Yapılan aramada gözaltına alınan şüphelinin üzerinden kilitli poşetler içerisinde 9 gram esrar ve alüminyum folyoya sarılı 5 parça halinde 0,83 gram metamfetamin ele geçirirdi.

Soruşturmayı derileştiren ekipler aynı operasyon kapsamında Kızlarpınarı Mahallesi Toramanlar Sokak ve Şekerhane Mahallesi Şevki Bey Sokak'taki 2 ayrı adrese baskın düzenledi. Operasyona destek veren özel eğitimli narkotik dedektör köpeği 'Esco' eşliğinde 2 ayrı adrese yapılan aramada satışa hazır halde 4,35 gram esrar ile 25,11 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirilirdi.

Olayla ilgili ise 2 ayrı adresten Birgül B. (45), Mehmet Y. (38), ve Hakan Y.(37) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Birgün B. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Mehmet Y., Hakan Y. ve Sancar K. ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:33 Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, Narkotik, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalya'da Kolunda Pantolon Kemeri Takılı Erkek Cesedi Bulundu Panjuru Kaldıran Yakınları Gözyaşlarına Boğuldu

Türk ve Yunan Polisinden Ortak Uyuşturucu Operasyonu Robin Yalçın, Yeni Malatyaspor'a Transfer Oluyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 15:59:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evdeki Uyuşturucu Narkotik Köpeğine Takıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]