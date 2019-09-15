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Evdeki uyuşturucuları 'roket' buldu

3 dakika önce

BURSA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Evdeki uyuşturucuları 'roket' buldu, System.String[]

BURSA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Özel eğitimli köpek 'Roket' ile evde yapılan aramada, 1 kilo 115 gram metamfetamin ve 360 gram esrar ele geçirildi.

Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda, uyuşturucu kullanan kişilerin ifadelerinden yola çıkarak, H.Ö. ve H.T.'yi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, uyuşturucu madde sattıkları belirlenen şüphelilerin Gürsu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda, H.Ö. ve H.T. gözaltına alındı. Narkotik köpeği 'Roket' ile evde yapılan aramada; 1 kilo 115 gram metamfetamin, 360 gram esrar ile 2 hassas terazi, 4 cep telefonu ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gürsu Jandarma Komutanlığı'na götürülen H.Ö. ve H.T.'nin sorgusu sürdürülüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:35 Kaynak: DHA
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