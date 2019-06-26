Son Dakika Haberleri: Evdeki yangın ahıra sıçradı, 14 hayvan öldü, 4 kişi dumandan etkilendi
Son Dakika Güncel Haber

Evdeki yangın ahıra sıçradı, 14 hayvan öldü, 4 kişi dumandan etkilendi

1 saat önce

BURSA'da, evde çıkan yangın, bitişiğindeki ahıra sıçradı.

Evdeki yangın ahıra sıçradı, 14 hayvan öldü, 4 kişi dumandan etkilendi, System.String[]
BURSA'da, evde çıkan yangın, bitişiğindeki ahıra sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ahırdaki 14 hayvan öldü, evde oturan 3'ü çocuk 4 kişi dumandan etkilendi. 
Yangın, öğlen saatlerinde, İnegöl ilçesi kırsal Hamamlı Mahallesi'nde Arif Kardaş'a ait evde çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden evdekiler, kendilerini dışarı atıp, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada büyüyen alevler evin bitişiğindeki ahıra da sıçradı. Gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında, ahırdaki 4 küçükbaşın ve kümesteki 10 kanatlı hayvanın öldüğü belirlendi. 8 küçükbaş ise yanıklarla kurtarıldı. 
Öte yandan, evden çıkan ve dumandan etkilenen Merve Kardaş (12), Şevval Kardaş (9), Elif Kardaş (5) ve Arif Kardaş (50), ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından tedaviye alındı.
Yangında, ahır kullanılamaz hale gelirken, evde ise zarar oluştu.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:30 Kaynak: DHA
İtfaiye, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti Grup Başkan Vekili trafikte 4 kişinin saldırısına uğradı Ayının mağarada esir aldığı adam, 1 ay boyunca idrarını içerek hayatta kaldı 'Eşim balık ayrandan zehirlenip öldü' dedi, gerçek mezar açılınca ortaya çıktı Emre Aşık ve 3 yaşındaki kızının videosundaki dialog kan dondurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 17:39:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evdeki yangın ahıra sıçradı, 14 hayvan öldü, 4 kişi dumandan etkilendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]