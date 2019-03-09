Son Dakika Haberleri: Evdeki Yangın, Üniversite Öğrencisinin Uyuşturucu Üretimini Ortaya Çıkardı

Evdeki Yangın, Üniversite Öğrencisinin Uyuşturucu Üretimini Ortaya Çıkardı

16 dakika önce

ADANA'da, üniversite öğrencisi M.B'nin (23) evindeki uyuşturucu serası, elektirik kontağından çıkan yangın sonucu ortaya çıktı.

Evdeki Yangın, Üniversite Öğrencisinin Uyuşturucu Üretimini Ortaya Çıkardı, System.String[]
ADANA'da, üniversite öğrencisi M.B'nin (23) evindeki uyuşturucu serası, elektirik kontağından çıkan yangın sonucu ortaya çıktı.

Olay, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı'nda eğitim gören M.B.'nin yaşadığı binanın 14'üncü  katında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektirik kontağından çıkan yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekipleri ise, evin odalarında hint kenevini yetiştirilğini görünce polisi aradı. Eve gelen ekipler, yatak odası ve banyoda özel nemlendirme ile şıklandırma sistemi kurularak kenevir yetiştirildiğini gördü. Bunun üzerine M.B. gözaltına alındı. 29 saksıya ekilmiş olan uyuşturuculara ise el kondu. M.B. emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:55 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
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