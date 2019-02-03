Son Dakika Haberleri: Evdeki Yangında 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Evdeki Yangında 5 Kişi Dumandan Etkilendi

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastanelere kaldırıldı.

Evdeki Yangında 5 Kişi Dumandan Etkilendi, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta, bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastanelere kaldırıldı.

Sabah saatlerinde Doğukent Mahallesi'nde bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde bulunan ve dumandan etkilenen 5 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Evde hasara yol açan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. - Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:47 Kaynak: DHA

İtfaiye, Sabah, Kahramanmaraş, Güncel
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