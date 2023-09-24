Evdeki yangında, 6 yaşındaki Cihan öldü - Son Dakika

Evdeki yangında, 6 yaşındaki Cihan öldü

Son Güncelleme: 24.09.2023 23:01

Aksaray'da Suriye uyruklu Cihan Carruh'un (6), evde çıkan yangında hayatını kaybetti. Baba Hüseyin Carruh, yangını fark edince kızını kurtarmak için odaya girdi ancak Cihan'ı bulamadı. Yangın sonucunda Cihan'ın yanmış cesedi bulundu. Komşular, olayı gördüklerinde müdahale edemediklerini belirtti.

Evdeki yangında, 6 yaşındaki Cihan öldü (2)

Aksaray'da Suriye uyruklu Cihan Carruh'un (6), evde çıkan yangında yaşamını yitirmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Baba Hüseyin Carruh'un, odadaki yangını fark edince kızını kurtarmak için odaya girdiğini, ancak Cihan'ın kanepenin altına saklanmasından dolayı bulamadığı, alevlerin yükselmesiyle de odadan çıktığı belirlendi.

Cerruh ailesinin yakını Abdulcelil Cerruh,?Ölen kızın annesi ve babası ayrı odada yatıyordu. Kızları Cihan Carruh yattığı odada ise elbise dolabı ile kanepe var. Babası yangında elbise dolabına bakmış ve kızını bulamamış, evden dışarı çıkmış. İtfaiye ekipleri kızı yanmış bir şekilde içeride buldular. Odası da gördüğünüz gibi kanepe ve dolap her şey yanarak kül olmuş. 'dedi.

Karşı balkondan yangını gören komşusu Süleyman Kır ise,?Çocuğun kaldığı odadan bir anda alevler yükselmeye başladı. Biz ne olduğunu bilemedik. Hemen yardıma koştuk, alevlerden dolayı müdahale edemedik. Ölen kızı sürekli burada oynardı. Bugün de yangında talihsiz bir şekilde can verdi? diye konuştu.(DHA)

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Evdeki yangında, 6 yaşındaki Cihan öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evdeki yangında, 6 yaşındaki Cihan öldü - Son Dakika
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