Son Dakika Haberleri: Evdeki Yangında Dumandan Etkilenen 8 Kişi Hastanelik Oldu

Evdeki Yangında Dumandan Etkilenen 8 Kişi Hastanelik Oldu

22 dakika önce

DİYARBAKIR'da, evdeki elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında, dumandan etkilenen 7'si çocuk 8 kişi, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Evdeki Yangında Dumandan Etkilenen 8 Kişi Hastanelik Oldu, System.String[]
DİYARBAKIR'da, evdeki elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında, dumandan etkilenen 7'si çocuk 8 kişi, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Sur ilçesine bağlı Ziya Gökalp Mahallesi Artıklar Sokak'ta bulunan 3 katlı Şafak Apartmanı'nın birinci katındaki dairede, bu sabah yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangını gören apartman sakinleri, evdeki 8 kişilik aileyi uyandırdı. Hızla evlerinden çıkan aile bireylerinden 7'si çocuk 8 kişi, dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık görevlileri ise 8 kişiyi ambulanslarla Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Acil servislerde serum tedavisi uygulanan 8 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:33 Kaynak: DHA

Sur, Diyarbakır, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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