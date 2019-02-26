Evdeki Yangında Dumandan Etkilenen 8 Kişi Hastanelik Oldu
1 saat önce
DİYARBAKIR'da, evdeki elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında, dumandan etkilenen 7'si çocuk 8 kişi, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
DİYARBAKIR'da, evdeki elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında, dumandan etkilenen 7'si çocuk 8 kişi, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Sur
ilçesine bağlı Ziya Gökalp Mahallesi
Artıklar Sokak'ta bulunan 3 katlı Şafak Apartmanı'nın birinci katındaki dairede, bu sabah yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangını gören apartman sakinleri, evdeki 8 kişilik aileyi uyandırdı. Hızla evlerinden çıkan aile bireylerinden 7'si çocuk 8 kişi, dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık görevlileri ise 8 kişiyi ambulanslarla Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi
ve Dicle Üniversitesi
Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Acil servislerde serum tedavisi uygulanan 8 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - Diyarbakır
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:18 Kaynak: DHA
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