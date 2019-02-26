Son Dakika Haberleri: Evdeki Yangında Dumandan Etkilenen 8 Kişi Hastanelik Oldu

Evdeki Yangında Dumandan Etkilenen 8 Kişi Hastanelik Oldu

1 saat önce

DİYARBAKIR'da, evdeki elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında, dumandan etkilenen 7'si çocuk 8 kişi, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Evdeki Yangında Dumandan Etkilenen 8 Kişi Hastanelik Oldu, System.String[]
DİYARBAKIR'da, evdeki elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında, dumandan etkilenen 7'si çocuk 8 kişi, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Sur ilçesine bağlı Ziya Gökalp Mahallesi Artıklar Sokak'ta bulunan 3 katlı Şafak Apartmanı'nın birinci katındaki dairede, bu sabah yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangını gören apartman sakinleri, evdeki 8 kişilik aileyi uyandırdı. Hızla evlerinden çıkan aile bireylerinden 7'si çocuk 8 kişi, dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık görevlileri ise 8 kişiyi ambulanslarla Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Acil servislerde serum tedavisi uygulanan 8 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:18 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evi Yanan Kadının Yaşadığı Dehşet Anları Kamerayla Kaydedildi Ünlü Oyuncu, 12 Yaşındaki Kız Çocuğunu Taciz Etti!

İstanbul'da Minibüs, Dolmuş ve Taksilerin Yaş Sınırı Yükseltildi Son Dakika! CHP'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın Adaylığı Düşürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 13:48:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evdeki Yangında Dumandan Etkilenen 8 Kişi Hastanelik Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]