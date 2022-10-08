Son dakika haber: YANGINDA HAYATINI KAYBEDEN BÜŞRA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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Son dakika haber: YANGINDA HAYATINI KAYBEDEN BÜŞRA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

08.10.2022 15:07

Son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde evde tek başına olduğu sırada çıkan yangında hayatını kaybeden lise öğrencisi Büşra Kabataş (17), gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde evde tek başına olduğu sırada çıkan yangında hayatını kaybeden lise öğrencisi Büşra Kabataş (17), gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, aile üyelerinin ifadesine başvuran polis olayı çok yönlü bir şekilde inceliyor.

Olan dün Gebze Mustafapaşa Mahallesi 721 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın 2'nci katında meydana geldi. Annesi ve ablası ile birlikte yaşayan Gebze Atatürk Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Büşra Kabataş'ın evde yalnız olduğu sırada, odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye erleri, genç kızın cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Büşra'nın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Büşra Kabataş, bugün Köşklüçeşme Mahallesi'ndeki Hatipdüzü Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Gebze Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına Büşra'nın annesi Aylin Çetin, babası Beytullah Kabataş, ablası Şeyma Kabataş, ailesi, sınıf arkadaşları ve öğretmenleri katıldı. Cenazede güçlükle ayakta durabilen ablası Şeyma'nın, yakınları tarafından teselli edildi.

POLİS OLAYI ÇOK YÖNLÜ İNCELİYOR

Büşra'nın ölümüne neden olan yangın için başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında aile üyelerinin ve görgü tanıklarının ifadesine başvuruldu. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken, olayın cinayet mi yoksa bir kaza sonucu mu yaşandığı çok yönlü inceleniyor.

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Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: YANGINDA HAYATINI KAYBEDEN BÜŞRA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

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