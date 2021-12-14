EVDEKİ YANGINDA TAMİRHANE OLARAK KULLANILAN ODADAKİ BİLGİSAYARLAR YANDI - Son Dakika

ADANA'nın Seyhan ilçesinde Suriyeli ailenin kaldığı tek katlı evde yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden söndürdü. Evde bilgisayar tamirhanesi olarak kullanılan oda ile içindeki bilgisayarlar yandı.

Yangın, saat 05.30 sıralarında Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Gülbahçesi Sokak'taki tek katlı evde çıktı. Sabaha karşı küçük çaplı patlama seslerine uyanan mahalleli, Suriyeli ailenin oturduğu evden yükselen dumanı fark edince durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 3 kişilik Suriyeli aile, komşularının yardımıyla yara almadan ve dumandan etkilenmeden evlerini tahliye etti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, evin bilgisayar tamirhanesi olarak kullanılan odada çıkan yangını büyümeden söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı saptanan yangın nedeniyle oda ve içindeki bilgisayarlar yandı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.