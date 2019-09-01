Son Dakika Haberleri: Evdeki yılan paniğe neden oldu
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Evdeki yılan paniğe neden oldu

2 saat önce

ADANA'nın Kozan ilçesinde bir eve giren yılan, CANKUR ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Evdeki yılan paniğe neden oldu, System.String[]

ADANA'nın Kozan ilçesinde bir eve giren yılan, CANKUR ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Kozan ilçesindeki Varsaklar Mahallesi'nde yaşayan Sudenaz Avcı, dün gece mutfakta yılan olduğunu fark etti. Paniğe kapılan Avcı, ailesiyle birlikte evi terk ederek geceyi dışarıda geçirdi. Sabah saatlerinde Avcı ailesinin ihbarıyla eve gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı CANKUR ekipleri, yılanı özel aparatla dışarı çıkarttı. CANKUR ekipleri, yılanı yerleşim yerlerinin uzağındaki doğal alana bıraktı.

Kozan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:41 Kaynak: DHA
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