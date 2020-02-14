Evdeki yorgan tutuştu, yagında anne ve 3 çocuğu dumandan etkilendi - Son Dakika
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Evdeki yorgan tutuştu, yagında anne ve 3 çocuğu dumandan etkilendi

6 saat önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında anne ve 3 çocuğu dumandan etkilendi.

Evdeki yorgan tutuştu, yagında anne ve 3 çocuğu dumandan etkilendi, System.String[]

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında anne ve 3 çocuğu dumandan etkilendi.

Öğle saatlerinde, Gölcük Dumlupınar Mahallesi Preveze Caddesi 15. Sokak'taki apartmanda Suriyeli ailenin yaşadığı dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yorganın tutuşması sonucu çıkan yangında dumanlar evi sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekibi geldi. Bu sırada, evde bulunan Musod Elömer tutuşan yorganı söndürdü. Yangında, anne ve 3 çocuğu dumandan etkilendi. 112 Acil ekibi anne ve çocuklarına ambulansta müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri evde incelemede bulunurken, soruşturma başlatıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:14 Kaynak: DHA
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