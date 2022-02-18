Tekirdağ'da jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 2 kilogram esrar ele geçirilirken, 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesinden gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipler, evde gizlenmiş 2 kilogram esrar maddesi ele geçirdi. Olay ilişkin evde bulunan 7 şüpheli gözaltına alınarak, sorgulamaya alındı.
Sorgulamaları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden S.U. ve M.M. tutuklanırken, diğer şahıslar serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Evden 2 kilo esrar çıktı: 7 gözaltı - Son Dakika