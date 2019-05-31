Evden 20 tabanca ve tüfek çıktı
14 dakika önce
ESKİŞEHİR'de jandarma ekiplerince silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen Fikret D.'nin evine gerçekleştirilen baskında, tarihi objelerin yanı sıra toplam 20 tüfek ve tabanca ile uçaksavar mermisi ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:12 Kaynak: DHA
ESKİŞEHİR'de jandarma ekiplerince silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen Fikret D.'nin evine gerçekleştirilen baskında, tarihi objelerin yanı sıra toplam 20 tüfek ve tabanca ile uçaksavar mermisi ele geçirildi.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Tepebaşı
ilçesinin Şarhöyük Mahallesi'nde oturan Fikret D.'nin tarihi eser ve silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla eve baskın yapan jandarma ekipleri 9 tarihi eser niteliğinde obje, 6 tabanca, 3 tek atımlı mavzer tüfek, 11 muhtelif çapta av tüfeği, 68 fişek, 93 muhtelif tüfek kartuşu, dürbün, uçaksavar mermisi, 12 çeşitli çapta tabanca fişeği ile av tüfeği parçaları ele geçirdi. Gözaltına alınan Fikret D., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Jandarma Komutanlığına götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
- Eskişehir
8 asırlık Çataloluk kilisesi definecilerin saldırısı nedeniyle yok olmak üzere
İzlediği filmlerden esinlenip soygun yapan şahıs, tutuklanınca gözyaşlarına boğuldu
Cani koca, tartıştığı eşini arabayla ezdikten sonra darp etti ve tabancayla bacağından vurdu
"Yed-i Emin" deposunda vinçli vurgun! Değeri dudak uçuklattı