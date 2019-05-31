Son Dakika Haberleri: Evden 20 tabanca ve tüfek çıktı
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Evden 20 tabanca ve tüfek çıktı

14 dakika önce

ESKİŞEHİR'de jandarma ekiplerince silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen Fikret D.'nin evine gerçekleştirilen baskında, tarihi objelerin yanı sıra toplam 20 tüfek ve tabanca ile uçaksavar mermisi ele geçirildi.

Evden 20 tabanca ve tüfek çıktı, System.String[]
ESKİŞEHİR'de jandarma ekiplerince silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen Fikret D.'nin evine gerçekleştirilen baskında, tarihi objelerin yanı sıra toplam 20 tüfek ve tabanca ile uçaksavar mermisi ele geçirildi.
İl  Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tepebaşı ilçesinin Şarhöyük Mahallesi'nde oturan Fikret D.'nin tarihi eser ve silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla eve baskın yapan jandarma ekipleri 9 tarihi eser niteliğinde obje, 6 tabanca, 3 tek atımlı mavzer tüfek, 11 muhtelif çapta av tüfeği, 68 fişek, 93 muhtelif tüfek kartuşu, dürbün, uçaksavar mermisi, 12 çeşitli çapta tabanca fişeği ile av tüfeği parçaları ele geçirdi. Gözaltına alınan Fikret D., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Jandarma Komutanlığına götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.


- Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:12 Kaynak: DHA
Jandarma, Güncel
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