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Evden 27 tam altın ve 8 bin TL çalındı - Son Dakika

Evden 27 tam altın ve 8 bin TL çalındı

28.12.2021 14:10
Evden 27 tam altın ve 8 bin TL çalındı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde bir evden 27 tam altın ve 8 bin TL nakit para çalındığı iddiasıyla 7 kişi, gözaltına alındı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde bir evden 27 tam altın ve 8 bin TL nakit para çalındığı iddiasıyla 7 kişi, gözaltına alındı.

Alaşehir ilçesi kırsal Çarıkbozdağ Mahallesi'nde yaşayan M.U. (50), saat 05.00 sıralarında 27 tam altın, 8 bin TL para ve traktör ruhsatının çalındığını belirterek, jandarmaya şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin Girelli Mahallesi'nde yaşayan F.U. (24) ve Fatih Mahallesi'nde yaşayan H.B. (23) isimli kadın olduğunu belirledi. Jandarma, 2 şüphelinin H.B.'nin evinde olduğunu tespit etti.

ÇALINTI ALTINLARIN 17'Sİ BULUNDUAdrese baskın yapan jandarma ekipleri, evde bulunan A.S. (41), A.Ü. (25), Y.Y. (24), M.G. (49), Ş.A. (35), H.B. ve F.U.'yu gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda çalıntı altınlardan 17'si ile 7 bin 555 TL ve traktör ruhsatının yanı sıra ruhsatsız 1 av tüfeği, 1 gram metamfetamin, 10 uyuşturucu içme aparatı, 7 boş takı kutusu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüphelilerden 5'i serbest bırakıldı. Gözaltına alınan diğer F.U. ve H.B.'nin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


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Türk Lirası, Alaşehir, Jandarma, Traktör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evden 27 tam altın ve 8 bin TL çalındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evden 27 tam altın ve 8 bin TL çalındı - Son Dakika
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