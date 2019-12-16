Evden 350 bin dolar çalan kadınları güvenlik kamerası yakalattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evden 350 bin dolar çalan kadınları güvenlik kamerası yakalattı - Son Dakika

Evden 350 bin dolar çalan kadınları güvenlik kamerası yakalattı

6 saat önce

GAZİANTEP'te, girdikleri evden 350 bin dolar çalan 3 kadından 2'si yakalandı.

Evden 350 bin dolar çalan kadınları güvenlik kamerası yakalattı, System.String[]

GAZİANTEP'te, girdikleri evden 350 bin dolar çalan 3 kadından 2'si yakalandı. Akraba oldukları belirlenen kadınlardan biri tutuklandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir eve 9 Aralık günü giren hırsızlar, 350 bin doları çalıp kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis, evin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonunda eve giren 3 kadın tespit edildi. Hırsızlığın ardından koşarak uzaklaştıkları saptanan şüpheli kadınlardan ikisinin E.Ç. ve Y.Ç. olduğu belirlendi. Polis, akraba olan 2 kadını Osmaniye'de yakaladı. Kadınlarla birlikte ele geçirilen para, sahibine teslim edildi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç. tutuklanırken, Y.Ç. adli kontrolle serbest bırakıldı. Polis, kimliğini belirlediği üçüncü kadını yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.


Gaziantep, Şahinbey, Aralık, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:59 Kaynak: DHA
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