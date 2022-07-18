Evden 50 bin lira çalan hırsızı kolundaki dövme ele verdi - Son Dakika
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Evden 50 bin lira çalan hırsızı kolundaki dövme ele verdi

18.07.2022 14:03

Evden 50 bin lira çalan hırsızı kolundaki dövme ele verdi Güngören'de bir evden 50 bin TL, 100 euro, 200 dolar ile 1 dizüstü bilgisayar çalan zanlı kolundaki dövmeden yakalandı Şüphelinin 29 suç kaydı olduğu belirlendiİSTANBUL Güngören'de bir evden 50 bin lira çalınmasıyla ilgili bir...

Evden 50 bin lira çalan hırsızı kolundaki dövme ele verdi

Güngören'de bir evden 50 bin TL, 100 euro, 200 dolar ile 1 dizüstü bilgisayar çalan zanlı kolundaki dövmeden yakalandı

Şüphelinin 29 suç kaydı olduğu belirlendi

İSTANBUL Güngören'de bir evden 50 bin lira çalınmasıyla ilgili bir şüpheli yakalandı. 29 adet suç kaydı bulunan hırsızın kolundaki dövme sayesinde tespit edildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay 13 Temmuz'da Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir dairenin kapısını tornavida ile açarak giren 2 hırsız, evde bulunan 50 bin TL, 100 euro, 200 dolar para ile 1 dizüstü bilgisayar ve çeşitli ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayının ardından yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturmada hırsızların KGYS'ye ait güvenlik kameralarına yansıdığını tespit etti. Görüntülerde iki şüphelinin binadan çıkarak koştukları ve bir ticari taksiye binerek olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi.

Kamera görüntülerinden zanlıların bindiği taksinin plakasından araç sahibine ulaşıldı. Ticari taksi sürücü ile yapılan görüşmede şüphelilerin Bağcılar ilçesi Merkez Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda indikleri anlaşıldı. Polis ekiplerince akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kamera görüntülerinde yapılan incelemelerde, zanlılardan birinin kolundaki dövme dikkat çekti. Koldaki dövmeden yola çıkan polis, faillerden birinin daha önce birçok kez yakalanan ve 29 ayrı suç kaydı bulunan N.A. adlı şüpheli olduğu saptandı. Şüpheli dün gece saat 03.00 sıralarında kaldığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli N.A.'ya yönelik yapılan sorgulamada hırsızlık suçunu işlediği belirlenirken, failin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti", "Kapkaç" ve "Evden Hırsızlık" gibi suçlardan toplamda 29 adet suç kaydı olduğu anlaşıldı. Yakalanan şüpheli, "Hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Öte yandan hırsızlık olayında N.A. ile birlikte eve giren diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evden 50 bin lira çalan hırsızı kolundaki dövme ele verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evden 50 bin lira çalan hırsızı kolundaki dövme ele verdi - Son Dakika
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