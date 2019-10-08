Son Dakika Haberleri: Evden 500 lira çalan çocuk tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Evden 500 lira çalan çocuk tutuklandı

Evden 500 lira çalan çocuk tutuklandı

20 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde yabancı uyruklu bir ailenin evinden 500 lira para çaldığı iddia edilen 13 yaşındaki çocuk tutuklandı.

Evden 500 lira çalan çocuk tutuklandı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde yabancı uyruklu bir ailenin evinden 500 lira para çaldığı iddia edilen 13 yaşındaki çocuk tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, 6 gün önce Altınkaya Mahallesi Albayrak Sokak'ta 2 katlı binanın birinci katında meydana gelen olayda, yabancı uyruklu Abdulkerim Almuhammet'e ait eve arka balkon kapısından giren 13 yaşındaki E.A., şahsın eşine ait çantada bulunan 500 lirayı aldıktan sonra kimliklerin ve banka kartının bulunduğu çantayı bahçeye atmıştı. Odada çantanın olmadığını gören yabancı uyruklu aile durumu polise bildirerek eşine ait paranın çalındığını bildirmişti.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonunda olayı gerçekleştiren kişinin 13 yaşındaki E.A. olduğunu tespit etti. E.A.'yı yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Alaçam Caddesi üzerinde yakaladı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edilen çocuk, mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Altınkaya, Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:44 Kaynak: İHA
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