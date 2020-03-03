Evden ayrıldıktan sonra kaybolan kişiyi jandarmanın iz takip köpeği buldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Evden ayrıldıktan sonra kaybolan kişiyi jandarmanın iz takip köpeği buldu - Son Dakika

Evden ayrıldıktan sonra kaybolan kişiyi jandarmanın iz takip köpeği buldu

6 saat önce

Kastamonu'nun Araç ilçesinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan kişiyi, jandarmanın iz takip köpeği buldu.

Evden ayrıldıktan sonra kaybolan kişiyi jandarmanın iz takip köpeği buldu, System.String[]

Kastamonu'nun Araç ilçesinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan kişiyi, jandarmanın iz takip köpeği buldu.


Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Belen köyünde dün akşam saatlerinde evden ayrılan 43 yaşındaki Erdoğan Kadik geri dönmedi. Bir süre sonra Kadik'in yakınları tarafından jandarmaya kayıp ihbarında bulunuldu. Gece boyunca yapılan arama çalışmalarında jandarmaya ait iz takip köpeği "Füme" de katıldı. Kayıp kişinin kıyafetlerinin koklatıldığı "Füme", ormanlık alanda kaybolan Erdoğan Kadik'i buldu.


Soğuktan donmamak için gece boyunca ormanlık alanda yürüdüğünü belirten Erdoğan Kadik'e, jandarma ekiplerince ilk yardım yapılarak su ve yiyecek verildi. Kadik, hastanede yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi. - KASTAMONU

Kastamonu, Belen, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:54 Kaynak: İHA
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