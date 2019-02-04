Son Dakika Haberleri: Evden Çaldıkları Eşyaları Kamyonete Yüklerken Yakalandılar

Evden Çaldıkları Eşyaları Kamyonete Yüklerken Yakalandılar

1 saat önce

BURSA'da 4 hırsızlık şüphelisi, girdikleri evden çaldıkları eşyaları kamyonete yüklerken suçüstü yakalandı.

Evden Çaldıkları Eşyaları Kamyonete Yüklerken Yakalandılar, System.String[]
BURSA'da 4 hırsızlık şüphelisi, girdikleri evden çaldıkları eşyaları  kamyonete yüklerken suçüstü yakalandı.

Olay, saat 05.00 sıralarında, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Üçoluk Caddesi'nde bulunan S.B.'ye ait daireden çıkarılan ev eşyalarının bir kamyonete yüklendiğini gören bina sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bildirilen adrese gelen ekipler 16 ANH 56 plakalı kamyonete ev eşyalarının yüklendiğini belirleyerek, Ö.T, E.O, S.A ve S.Ü'yü suçüstü yakaladı. Ekiplerin yaptığı incelemede kamyonete çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon, yatak, gardırop, kanepe yüklendiği tespit edildi. Görükle Polis Merkezi'ne götürülen şüphelilerin 'uyuşturucu ticareti' ve 'hırsızlık' suçlarından çok sayıda kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:05 Kaynak: DHA

Dumlupınar, Görükle, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


550 Yıllık Saatleri Tamir Edip İlk Günkü İhtişamına Kavuşturuyor Teleferik Fiyatları Yarı Yarıya Ucuzladı, Yüzlerce Metre Kuyruk Oluştu

Bursa'da Nişanlı Çiftin Darbedilmesiyle İlgili Gözaltına Alınan 2 Polis Serbest Bırakıldı Bilgisayarında Baldızının Çıplak Fotoğrafları Bulunan Enişteye 28 Yıl Hapis Cezası
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 12:28:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evden Çaldıkları Eşyaları Kamyonete Yüklerken Yakalandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]