Son Dakika Haberleri: Evden Çaldıkları Eşyalarla Yakalandılar

Evden Çaldıkları Eşyalarla Yakalandılar

1 saat önce

Düzce'de, bir evden çaldıkları eşyalarla kaçmak üzereyken yakalanan 4 şüpheli, tutuklandı.

Evden Çaldıkları Eşyalarla Yakalandılar, System.String[]
Düzce'de, bir evden çaldıkları eşyalarla kaçmak üzereyken yakalanan 4 şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı bir köydeki evde hırsızlık yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

Evin önüne gelen ekipler, burada bulunan aracı incelemek üzere yaklaştıklarında çaldıkları eşyaları araca yükleyen şüphelileri suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan S.S, F.S, D.B. ve R.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:32 Kaynak: AA

Jandarma, Düzce, Güncel
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