Evden Çaldıkları Eşyalarla Yakalandılar

Düzce
'de, bir evden çaldıkları eşyalarla kaçmak üzereyken yakalanan 4 şüpheli, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı bir köydeki evde hırsızlık yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.
Evin önüne gelen ekipler, burada bulunan aracı incelemek üzere yaklaştıklarında çaldıkları eşyaları araca yükleyen şüphelileri suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan S.S, F.S, D.B. ve R.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.