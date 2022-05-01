Evden çaldıkları malzemelerle kaçarken yakalandılar - Son Dakika
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Evden çaldıkları malzemelerle kaçarken yakalandılar

01.05.2022 15:21
Evden çaldıkları malzemelerle kaçarken yakalandılar

Düzce'de girdikleri evde tüpten güğüme kadar her şeyi çalan 3 hırsızlık zanlısından biri jandarmanın yol kontrolünde, diğerleri ise fındık bahçesinde yakalandı.

Düzce'de girdikleri evde tüpten güğüme kadar her şeyi çalan 3 hırsızlık zanlısından biri jandarmanın yol kontrolünde, diğerleri ise fındık bahçesinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, devriye görevi yapan Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri B.K. isimli şahsın kullandığı şüpheli aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 adet büyük tüp, 7 adet küçük tüp, 1 adet benzin deposu, 3 adet kazan, 1 adet fırın, 3 adet balta, 9 adet yemlik, 3 adet güğüm bulundu. Ekipler durdurulan araçtan 2 şahsın inerek ormana kaçtığını belirledi. Jandarma, kaçan 2 şahsı da gece yarısı fındık bahçesinde yakaladı. Araçtaki malzemelerin bir evden çalındığı tespit edilirken, hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 zanlı adli makamlara çıkartılmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. - DÜZCE

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Akçakoca, Jandarma, Fındık, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evden çaldıkları malzemelerle kaçarken yakalandılar - Son Dakika


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