Son Dakika Haberleri: Evden Çaldıklarını Sattılar Yine de Polisten Kaçamadılar

Evden Çaldıklarını Sattılar Yine de Polisten Kaçamadılar

24 dakika önce

Antalya'nın Aksu ilçesinde evden hırsızlık olayına karışan 2 şüpheli tutuklanırken evlerden çaldıkları malzemeleri sattıkları öğrenildi.

Evden Çaldıklarını Sattılar Yine de Polisten Kaçamadılar, System.String[]
Antalya'nın Aksu ilçesinde evden hırsızlık olayına karışan 2 şüpheli tutuklanırken evlerden çaldıkları malzemeleri sattıkları öğrenildi. Şahısların çaldığı malzemeler arasında sıkılmış 5 kilogram zeytinyağının da bulunması şaşırttı.

Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksu ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespitine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada evden hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen O.A.Y ve S.Y. ile şüphelilerin çaldıkları malları satın alan A.E. ve Y.G. yakalandı.

İş yerlerinde yapılan kontrollerde, hırsızlık malı olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi. Hırsızlık malı satın aldığı tespit edilen A.E. ve Y.G. hakkında "hırsızlık malı satın almak" suçundan işlem yapıldı. Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen O.A.Y ve S.Y. "evden hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şahısların çaldığı malzemeler arasında sıkılmış 5 kilogram zeytinyağının da olması şaşırttı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:55 Kaynak: İHA

Antalya, Aksu, 3. Sayfa
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