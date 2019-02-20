Son Dakika Haberleri: Evden Çalınan Köpeği Polis Buldu

Evden Çalınan Köpeği Polis Buldu

1 saat önce

Eskişehir'de bir evin bahçesinden köpek çaldıkları iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Evden Çalınan Köpeği Polis Buldu, System.String[]
Eskişehir'de bir evin bahçesinden köpek çaldıkları iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Işıklar Mahallesi Dündarbey Sokağı'ndaki bir evden Nurcan Satı'ya ait köpeğin çalındığı ihbarını alan polis, çalışma başlattı.

Ekipler, zanlılar Sinan K. ile Mustafa A'yı sakladıkları evde yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan köpek ise sahibine teslim edildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:48 Kaynak: AA

Eskişehir, Polis, Güncel
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