Evden çalınan ziynet eşyaları ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
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Evden çalınan ziynet eşyaları ekipleri harekete geçirdi

17.03.2022 12:02
Evden çalınan ziynet eşyaları ekipleri harekete geçirdi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir evden ziynet eşyaları çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir evden ziynet eşyaları çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir evde ziynet eşyaları çalındı. Durumu fark eden vatandaşın ihbarı üzerine Tosya ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Evde incelemelerde bulunan ekipler, çalınan ziynet eşyalarını çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. - KASTAMONU

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Bahçelievler Mahallesi, Kastamonu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evden çalınan ziynet eşyaları ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika


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