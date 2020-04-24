Evden çalışanlar iş ve özel hayatı nasıl ayırmalı? - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Evden çalışanlar iş ve özel hayatı nasıl ayırmalı? - Son Dakika

Evden çalışanlar iş ve özel hayatı nasıl ayırmalı?

10 dakika önce

Koronavirüs salgını sonrası küçük ve büyük ölçekli şirketlerden birçoğu evden çalışma düzenlemesine giderken, Endüstri ve Örgüt Psikoloğu Dr. Öğr. Üyesi Merve Mamacı, evden çalışanların iş ve özel yaşam dengesini nasıl kurması gerektiğiyle ilgili tavsiyelerde bulundu.

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Koronavirüs salgını sonrası küçük ve büyük ölçekli şirketlerden birçoğu evden çalışma düzenlemesine giderken, Endüstri ve Örgüt Psikoloğu Dr. Öğr. Üyesi Merve Mamacı, evden çalışanların iş ve özel yaşam dengesini nasıl kurması gerektiğiyle ilgili tavsiyelerde bulundu.

Yeni koronavirüs pandemisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çalışma hayatını büyük ölçüde değiştirdi. Kamu kurumları esnek çalışma sistemine geçerken birçok özel şirket de evden çalışmaya başladı.  Pandemi sürecinde iş yapış stillerinin büyük bir değişime uğradığını ifade eden İstanbul Kent Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Merve Mamacı, yapılan çeşitli araştırmalarda evden çalışmanın üretkenliği artırdığına dair olumlu sonuçlar ortaya koyduğunu söyledi. Bunun yanı sıra bu dönemde iş yerlerinde projelerin iptal edilmesi ya da projelerin değiştirilmesinin söz konusu olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Mamacı, "Ani gelişen ve radikal bir belirsizlik döneminin yaşandığı şu günlerde kurumların yeni politikalar, prosedürler, ürün stratejileri ve finansal tahminler oluşturmak için çaba sarf ediyor. Aniden gelişen bu sürece hepimiz adapte oluyoruz. Şirketler büyük ölçüde bu duruma adaptasyonu sağlamaya başladı" diye konuştu.

HOME OFFICE ÇALIŞANLARA TAVSİYELER

Uzun süre yoğun şekilde evden çalışmanın yaratıcılığı azaltabileceği, yalnızlık duygusunda artış, iş-özel yaşam dengesi kurmada güçlük gibi sonuçları da beraberinde getirebileceğinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Mamacı, evden çalışanlara şu önerilerde bulundu:

"Öncelikle çalışanların planlı olması faydalı olur. İş yerindeki çalışma saatlerine uygun şekilde evde çalışma sistemini oturtabilirler. Kendilerine günlük hedefler koymaları önemli. İş arkadaşlarıyla iletişim halinde olmaları, grup hedeflerini konuşmaları üretkenliği artırabilir. Evde yaratılan küçük ofis ortamı dikkat dağılmalarını ve evin diğer alanlarının ofisleşmesini engelleyecektir. Çalışma sürecinde mutlaka mola verilmeli. Ayrıca günlük olarak yaptıkları çalışmaları kaydetmeleri motivasyonlarının artmasına ve izole durumda bile çalışabildiklerini görmelerine faydalı olur. Bunun yanı sıra güne iyi başlamak oldukça önemli. İyi bir kahvaltı güzel bir çay ya da kahve ile güne moralle başlamalarını tavsiye ediyorum. Rutinlerinden ve sağlıklarından ödün vermemeliler, evde fiziksel egzersiz yapmalılar ve doğru beslenmeliler."


- İstanbul
Koronavirüs, İstanbul, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 01:25 Kaynak: DHA

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