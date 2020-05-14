Evden Çalışanlar Tehlikede! İşte Kaspersky Koronavirüs Raporu - Son Dakika

Kaspersky'nin "Koronavirüs, çalışmayı nasıl etkiledi?" başlıklı raporuna göre, evden çalışanların çoğunluğunun kendilerini risklere karşı koruma amaçlı özel siber güvenlik farkındalığı kılavuzları veya eğitimleri almadığı ortaya çıktı.

Siber Güvenlik Önlemleri Almak Önemli

Evden çalışmaya geçilen bu zorlu dönemde şirketler çalışanlarının normalde olduğu gibi çalışmaya devam etmesini sağlamak zorunda. Çalışanların güvenliğini sağlamaksa büyük bir sorun teşkil ediyor. Çalışanların işlerini yapmak için kullandıkları hizmetlere güvenli erişim sunmak için çok fazla kaynak kullanılması gerekiyor. Bu nedenle etkili siber güvenlik önlemleri almak önem arz ediyor. Uzaktan çalışma, spam ve kimlik avı saldırısı sayısında artış, ele geçirilmiş WiFi noktalarına bağlantı veya çalışanların gölge BT kullanması gibi yeni riskleri de beraberinde getiriyor.

Evden Çalışanların Güvenliği Sağlanmıyor

Dünya çapında 6000 çalışan arasında yapılan anket sonucu gösteriyor ki, işverenler çalışanlarına bu riskleri tam olarak anlatmıyor. Ankete katılanların en az %73'ü evden çalışmaya başlarken siber güvenlik farkındalığı eğitimi almadıklarını söyledi. Ayrıca çalışanların %27'si Kovid-19 ile ilgili kimlik avı e-postaları aldığını dile getirdi. Bilindiği üzere bu tür e-maillerdeki zararlı içerikleri yanlışlıkla indirmek, cihaza izinsiz girilmesine ve kurumsal verilerin çalınmasına neden olabilir. Ayrıca çalışanların çoğu bu dönemde kendi BT departmanlarının onaylamadığı online hizmetleri de daha sık kullanmaya başladı. Gölge BT olarak adlandırılan bu durumda video konferans programları (%70), anlık mesajlaşma uygulamaları (%60) ve dosya depolama hizmetleri (%53) tercih ediliyor.

Uzaktan Güvenli Çalışma Ortamı Nasıl Sağlanır?

Kaspersky, uzaktan güvenli çalışma imkanı sunmak isteyen şirketlere şu önerilerde bulunuyor:

Teknik veya güvenlikle ilgili sorunlarla karşılaşan çalışanların kimle iletişime geçeceğini bildirin. Kendi kişisel cihazları üzerinden çalışmak zorunda olan kişilere ekstra dikkat edin. Onlara özel güvenlik politikaları uygulayın ve tavsiyelerde bulunun.

Çalışanlarınıza temel güvenlik farkındalığı eğitimi verin. İnternet üzerinden verilebilen bu eğitimlerde hesap ve parola yönetimi, e-posta güvenliği, uç nokta güvenliği ve internette gezinme gibi temel konular ele alınıyor. Kaspersky ve Area9 Lyceum tarafından hazırlanan ücretsiz kurs insanların evden güvenli çalışmasına yardımcı oluyor.

Parola değiştirme, iş cihazlarını şifreleme ve veri yedekleme gibi yöntemlerle kurumsal verileri ve cihazları koruma altına alın.

Cihazların, yazılımların ve hizmetlerin her zaman en son yamalarla güncellendiğinden emin olun.

Mobil cihazlar da dahil olmak üzere tüm uç noktalara Kaspersky Endpoint Security Cloud gibi kanıtlanmış bir güvenlik çözümü kurun. Bu çözüm, iş için yalnızca onaylı hizmetlerin kullanılmasına izin vererek gölge BT ile gelen riskleri azaltıyor.

Kaspersky raporunun tamamını okumak ve salgının insanların çalışma şeklini nasıl etkilediğini öğrenmek için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.