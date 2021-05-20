Evden çalışma oranları artıyor, zirvede Finlandiya var - Son Dakika

Kovid-19 ile birlikte home-office (evden çalışma) kavramı gittikçe yaygınlaşırken, 2020 yılında Avrupa ülkelerinde evden çalışma oranı yüzde 12,3 olarak kayıtlara geçti. Evden çalışma oranlarında Avrupa ülkeleri arasında lider Finlandiya oldu.

Ajans Press'in, Eurostat (Avrupa İstatistik Ofisi) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, ülkelere göre evden çalışma oranları belli oldu. Böylelikle 2020 yılında Avrupa ülkelerinde evden çalışma oranı yüzde 12,3 olarak kayıtlara geçti. Evden çalışma oranı yıllar içinde daha fazla yaygınlaşırken, 2018 yılında bu oran yüzde 3,2 olurken, 2019 yılında yüzde 10,8 yükseldiği saptandı. Avrupa ülkeleri arasında evden çalışmanın en yaygın olduğu ülke ise yüzde 25,1 ile Finlandiya olurken, ikinci sıraya yüzde 23,1 ile Lüksemburg, üçüncü sıraya ise yüzde 21,5 ile İrlanda'nın yerleştiği görüldü. Bu veriler 15-64 yaş arası kişileri kapsarken, kadınların erkeklerden daha fazla evden çalıştığı gözlendi. Listenin son sırasında yüzde 4,7 ile Norveç yer alırken, Türkiye'nin listede yer almadığı kaydedildi.

100 BİNİN ÜZERİNDE HABER ÇIKTI

Medya takip kurumu Ajans Press, evden çalışma ile alakalı medyaya yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasına göre, 2020 yılı başından itibaren bu konuyla alakalı basına 13 bin 975, internet haber sitelerinde ise 87 bin 659 haber yansıması tespit edildi. Türkiye'de bu kavram Kovid-19 dönemi ile birlikte iyice yaygınlaşırken, tamamen ya da kısmen eve geçmenin haber adetlerine yansıdığı gözlendi. Kurumsal yapıda birçok şirketin bu çalışma modeli ile beraber önemli ölçüde tasarruf ettiği öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.