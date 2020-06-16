Evden Çalışmayı Elverişli Hale Getiren Teknolojik Çözümler Neler? - Son Dakika

Evden Çalışmayı Elverişli Hale Getiren Teknolojik Çözümler Neler?

Arena Bilgisayar A. Ş. Genel Müdür Yardımcısı Kerem Günay, evden çalışmayı elverişli hale getiren teknolojik çözümlerin neler olduğunu anlattı.


Arena Bilgisayar A. Ş. Genel Müdür Yardımcısı Kerem Günay, evden çalışmayı elverişli hale getiren teknolojik çözümlerin neler olduğunu anlattı. Günay, notebookun bu noktada en önemli araç olduğunu bununla birlikte notebookun bağlanabileceği bir internet alt yapısının olması ve bu internet alt yapısına bağlantı kuracak modemlerin, routerlerin, network ağını genişletici aletlerin olması gerektiğini belirterek ekranı büyütmek için de bir monitör alınmasının evden çalışma verimliliğini artıracağını söyledi. İmza ya da bir şeyi basılı olarak okuma ihtiyacı değişmediği için yazıcı, kartuş, toner gibi malzemelerin hayat kurtarıcı olduğunu ifade etti.



Ofis ortamında güvenliği sağlamanın daha kolay olduğunu belirten Günay, bu dönemde, evden çalışanların farklı lokasyonlardan şirket merkezindeki sunucuya bağlanmasının, şirketlerin olası bir siber saldırıya uğrama risklerini artırdığını, bu yüzden güvenliği sağlayacak yazılımların ön plana çıktığını ve buna çok dikkat edilmesi gerektiğini aktardı. "Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Anymeeting gibi uzaktan toplantı araçları da ortaya çıktı. Bunları şu ana kadar belki bilmiyorduk, sadece Whatsapp Call'ı biliyorduk. Bu tip ürünlerle evden çalışmayı olabildiğince kolaylaştırmak mümkün" dedi.


Evden Çalışmayı Elverişli Hale Getiren Teknolojik Çözümler Neler?

Arena Bilgisayar, CEO, Sektörel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Wise.tv

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 06:00 

Son Dakika Ekonomi Evden Çalışmayı Elverişli Hale Getiren Teknolojik Çözümler Neler? - Son Dakika Ekonomi

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