Evden canlı moral konserleri devam ediyor - Son Dakika
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Evden canlı moral konserleri devam ediyor

6 saat önce

Evden canlı moral konserleri devam ediyor YTB, dünyaca ünlü sanatçıları evinize getiriyor Tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan yeni tip Korona virüsün (Covid-19) etkilerini en aza indirmek için alınan tedbirler kapsamında evde kalan vatandaşların morallerini yükseltmek için YTB,...

Evden canlı moral konserleri devam ediyor

YTB, dünyaca ünlü sanatçıları evinize getiriyor

ANKARA - Tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan yeni tip Korona virüsün (Covid-19) etkilerini en aza indirmek için alınan tedbirler kapsamında evde kalan vatandaşların morallerini yükseltmek için YTB, YouTube kanalı üzerinden düzenlediği dijital konserlere devam ediyor.

İstanbul, Bakü, Moskova, Atina, Amsterdam, Tunus gibi dünyanın dört bir yanında ünlü sanatçılar Covid-19 salgını dolayısıyla sokağa çıkmayıp evinde kalanlara, evlerinden dijital konserlerle moral veriyor.

Farklı ülkelerden ünlü müzisyenler, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB), Covid-19 nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar için YouTube kanalı üzerinden düzenlediği dijital konserler projesinde buluştu.

İnternet üzerinden canlı yayınlanan konserlerle Covid-19 salgını nedeniyle 'Evde kal' çağrısına uyarak dünya genelinde evlerinde vakit geçiren Türk vatandaşları ve kardeş topluluklar için müzik ziyafeti sunuluyor.

17 Mart'ta Almanya'daki genç yeteneklerden Mozart ödüllü Ali İnsan ile başlayan dijital etkinliğe sırasıyla; 19 Mart'ta Hollanda'da dünyaca ünlü piyanist Karsu Dönmez, 22 Mart'ta 'Dombra' müziğiyle tanınan Arslanbek Sultanbekov, 23 Mart'ta dünyaca ünlü ilk Türk kadın neyzen Burcu Karadağ, 24 Mart'ta uluslararası birincilikleri olan Moskova'da genç bir yetenek olan Türk piyanist Damla Koşar, 25 Mart'ta Almanya'da doğup büyüyen 'O Ses Türkiye' yarışmacısı Mislina Yıldırım, 27 Mart'ta Lübnanlı piyanist Maan Hamadeh, 28 Mart'ta İ.Ü. Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi, Etnomüzikolog ve kemane sanatçısı Mehtap Demir, 29 Mart'ta Irak Kerkük Türkmenlerinden Ahmet Tuzlu ve Ahmet Benne katıldı.

Tunus'tan Atina'ya, Bakü'den İstanbul'a müzik şöleni

Sanatçıların tamamen gönüllü olarak sosyal sorumluluk çerçevesinde yer aldığı projede bugün Tunuslu kanun sanatçısı Farah Farsi, 31 Mart Salı günü uzun yıllardır Atina'da yaşayan Fide Köksal, 1 Nisan Çarşamba günü Azerbaycanlı ses sanatçısı Azerin, 2 Nisan Perşembe günü Uluslararası Caz Sanatçısı ve Flüt Solisti Mihriban Aviral da evlerinden canlı konser verecek.

Özellikle yurtdışındaki vatandaşlar için düzenlenen ve on binlerce kişinin canlı takip ettiği dijital konserler günlük olarak sürdürülecek.

Yurtdışındaki Türk sanatçıların yanı sıra kardeş coğrafyadan sanatçıların da yer aldığı dijital konserler 'Dünyadaki Türkler Evinizde' ve 'Gönlüm Eve Sığar' mottolarıyla düzenleniyor.

Karantina günlerinde evlerinde güzel zaman geçirmek isteyenler YTB'nin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak konserlere şu linkten ücretsiz ulaşabiliyor: https://youtube.com/yurtdisiturkler

Dijital konser tarih ve saatleri:

30 Mart Pazartesi günü 20.00 Farah Fersi (Tunus)

31 Mart Salı günü 21.00 Fide Köksal (Atina)

1 Nisan Çarşamba günü 19.30 Azer'in (Bakü)

2 Nisan Perşembe günü 21.

Evden canlı moral konserleri devam ediyor

yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Bakü, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 12:02 Kaynak: İHA

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