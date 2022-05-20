Evden çay içmek için çıktı, silahlı saldırıda ağır yaralandı - Son Dakika
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Evden çay içmek için çıktı, silahlı saldırıda ağır yaralandı

20.05.2022 01:29
Evden çay içmek için çıktı, silahlı saldırıda ağır yaralandı

Samsun'da evinden çay içmek için dışarı çıkan bir kişi çay ocağı önünde silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.

Samsun'da evinden çay içmek için dışarı çıkan bir kişi çay ocağı önünde silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.

Olay. Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki mobilyacı H.İ.D., evinden çay içmek için dışarı çıktı. H.İ.D. çay ocağı önünde otururken silahlı saldırıya uğradı. Kafasından vurulan H.İ.D ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.İ.D. ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Evden çay içmek için çıktı, silahlı saldırıda ağır yaralandı
Evden çay içmek için çıktı, silahlı saldırıda ağır yaralandı
Evden çay içmek için çıktı, silahlı saldırıda ağır yaralandı

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Sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı Sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı Evde çıkan yangında bir kişi ağır yaralandı Evde çıkan yangında bir kişi ağır yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evden çay içmek için çıktı, silahlı saldırıda ağır yaralandı - Son Dakika


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