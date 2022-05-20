Evden çay içmek için çıktı, silahlı saldırıda ağır yaralandı

Samsun'da evinden çay içmek için dışarı çıkan bir kişi çay ocağı önünde silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.

Olay. Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki mobilyacı H.İ.D., evinden çay içmek için dışarı çıktı. H.İ.D. çay ocağı önünde otururken silahlı saldırıya uğradı. Kafasından vurulan H.İ.D ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.İ.D. ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN