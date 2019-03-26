Son Dakika Haberleri: Evden Cep Telefonu Çalan Hırsız Tutuklandı

Evden Cep Telefonu Çalan Hırsız Tutuklandı

47 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde girdiği evden cep telefonu çaldığı iddiası ile jandarma tarafından gözaltına alınan S.Y. (26), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evden Cep Telefonu Çalan Hırsız Tutuklandı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde girdiği evden cep telefonu çaldığı iddiası ile jandarma tarafından gözaltına alınan S.Y. (26), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen yıl Kasım ayında ilçeye bağlı Çokak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre,  A.Y.'nin evine giren hırsız buradaki 4 cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheliyi yakalamak için inceleme yaparak çalışma başlattı. Hırsızı yakalamak işçin özel ekip kuran jandarma hırsızın aynı mahallede yaşayan S.Y. olduğunu belirledi.  Ekipler S.Y.'yi düzenlenen operasyonla gözaltına alarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:57 Kaynak: DHA

Andırın, Kahramanmaraş, Jandarma, Güncel
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